Hombre fue asesinado en noche de velitas tras pedirle a un vecino que no hiciera disparos al aire

Un lamentable caso de violencia se registró en el inicio de la temporada navideña. En el municipio de Floridablanca, en el departamento de Santander, un hombre fue asesinado luego de que le pidió a un vecino que no hiciera disparos al aire. Todo ocurrió en medio de la celebración del tradicional Día de las Velitas. El presunto agresor fue capturado.

La víctima fue identificada como Jean Carlos Garnica González, de 30 años de edad, quien fue asesinado en medio de la celebración navideña, una de las más tradicionales en Colombia, en el barrio Belencito, en Floridablanca. Según se conoció, Jean Carlos se encontraba junto a varias personas decorando la cuadra donde vivía alrededor de las 6:30 p.m., cuando el agresor llegó haciendo disparos al aire, en un acto irresponsable que puso en riesgo a la comunidad.

Precisamente, ante el riesgo que eso representaba para las personas que se encontraban en el lugar, Jean Carlos le exigió que dejara de disparar. Sin embargo, el hombre sin mediar palabra, le disparó en dos ocasiones. "Un hecho de intolerancia, ya que el victimario se encontraba realizando disparos al aire y la víctima por hacerle un reclamo porque estaba ocasionando, intimidación a la comunidad, pues este reacciona de una forma violenta y lo impacta en el cuerpo", afirmó el coronel Diego Pinzón, subcomandante de Policía de Bucaramanga.



Jean Carlos, mal herido, cayó al piso. Los hechos quedaron registrados en video, en el que se puede ver el momento cuando se registró la agresión letal. El hombre fue auxiliado por familiares y vecinos y trasladado a la Clínica Bucaramanga, a donde llegó sin signos vitales.



El agresor, quien según la Policía registra varios antecedentes por diferentes delitos, fue capturado. "Con la colaboración de la comunidad se logra de una forma inmediata la captura de este sujeto en flagrancia", relató el coronel Pinzón.

El hombre agresor será presentado en las próximas horas ante un juez por el delito de homicidio.

En la noche de velitas se registró, además, el asesinato de dos personas en el barrio Los Ángeles de Bucaramanga. Esas dos personas perdieron la vida luego de recibir impactos de bala mientras prendían velitas cerca de la iglesia de ese sector de la capital santandereana. Las víctimas fueron identificadas como Nataly Meza Bernal, de 36 años, y Jonathan Arenas Duarte, de 23 años. Según las autoridades, en ese caso los responsables son dos hombres que dispararon de manera indiscriminada contra las víctimas.

