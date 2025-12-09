En vivo
Hombre fue asesinado en noche de velitas tras pedirle a un vecino que no hiciera disparos al aire

Hombre fue asesinado en noche de velitas tras pedirle a un vecino que no hiciera disparos al aire

El caso se registró en el municipio de Floridablanca, Santander, durante la tradicional celebración del 7 de diciembre. El presunto agresor fue capturado por las autoridades.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 9 de dic, 2025
Jean Carlos Garnica González.

