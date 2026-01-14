Homenaje a Yeison Jiménez: esposa del cantante deja su sombrero sobre el ataúd simbólico

Tras el fallecimiento del cantante de 34 años, Yeison Jiménez, el pasado sábado 10 de enero, se han realizado diversos homenajes en nombre de uno de los mayores exponentes de la música popular en el país, siendo este martes 14 de enero, en el Movistar Arena, el mayor reconocimiento al artista con sus familiares, compañeros y sus fanáticos.



Momento en el que la esposa de Yeison Jiménez deja el sombrero sobre el ataúd simbólico

En horas de la mañana, se realizó una misa privada con algunos familiares de las personas que fallecieron en este siniestro aéreo, para posteriormente abrir las puertas del recinto para el ingreso de los admiradores del artista y en unos instantes, iniciar con el homenaje musical. Sin embargo, uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando la esposa del cantante, Sonia Restrepo, se acercó al ataúd simbólico y, tras dar un beso al cajón, dejar sobre este el sombrero del cantante.

Reacciones al fallecimiento de Yeison Jiménez

"Expreso mis sentidas condolencias y mi solidaridad a las familias, amigos y seguidores del cantante Yeison Jiménez", escribió en X la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, al lamentar la muerte del artista en el accidente de la aeronave, un bimotor Piper Navajo, de propiedad del cantante.



Autoridades locales y regionales y políticos de distintos partidos también expresaron en redes sociales su pesar por el fallecimiento de Jiménez, un hombre de origen humilde que en su infancia trabajó en Corabastos, el principal mercado de productos agroalimentarios de Bogotá, y que encontró la muerte cuando estaba en la cúspide de su carrera. "Con profundo dolor despedimos a un hijo de Corabastos. Yeison Jiménez llevó en su historia el esfuerzo, las madrugadas y la dignidad del mercado", manifestó esa entidad en un mensaje en su cuenta de X.



En Manzanares, departamento de Caldas, tierra natal del artista, la Alcaldía decretó tres días de luto y el izado de la bandera a media asta. "Yeison Jiménez, a lo largo de su trayectoria artística, se consolidó como una de las figuras más representativas de la música popular colombiana, alcanzando reconocimiento a nivel nacional e internacional, llevando con orgullo el nombre de Manzanares y del departamento de Caldas a múltiples escenarios, y convirtiéndose en un referente cultural para las nuevas generaciones", expresó el gobierno municipal en un comunicado divulgado en X.

El equipo de trabajo de Jiménez también publicó un texto en el que agradeció las múltiples muestras de apoyo recibidas y expresó su solidaridad con las familias de las demás personas fallecidas en el accidente. "Hoy no solo despedimos a un artista; despedimos a un hijo, un hermano, un amigo, un ser humano lleno de sueños y valentía, que convirtió su historia en esperanza para miles de personas", señaló el mensaje, en el que subrayó que su legado permanecerá en la música regional colombiana.

Artistas como Carlos Vives, Silvestre Dangond y Fonseca también se despidieron de Jiménez en redes sociales, donde resaltaron su legado musical y expresaron solidaridad con su familia y allegados. Jiménez se había consolidado como una de las figuras más influyentes de la música popular en Colombia con éxitos como 'Sublime mujer', 'Aventurero', 'Vete', 'Ni tengo ni necesito' y 'Mi venganza', entre otros.

Se informó que el homenaje ya no irá hasta las 10:00 de la noche, como se tenía planeado, sino hasta las 11:00 p. m. Los fanáticos que ingresaron a mediodía, saldrán sobre las 4:00 de la tarde para dar entrada a un segundo cupo de fanáticos que estén a las afueras del recinto.

Según se conoció, estos artistas asistirán al homenaje póstumo de Yeison Jiménez:



Luis Alfonso

Pipe Bueno

Francy

Jessi Uribe

Jhonny Rivera

Paola Jara

Nelson Velásquez

Ciro Quiñonez

Alan Ramírez

Luis Alberto Posada

Silvestre Dangond

Maluma

