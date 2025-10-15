En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MIGUEL QUINTERO
PACTO HISTÓRICO
ATAQUE ALCALDE CALAMAR
TRUMP
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Certificado del Icfes que confirma que Juliana Guerrero no presentó Pruebas Saber: hay otro registro

Certificado del Icfes que confirma que Juliana Guerrero no presentó Pruebas Saber: hay otro registro

La entidad emitió el certificado tras un fallo del Tribunal Administrativo de Bogotá. Esto dice el documento oficial de los registros de Guerrero en los exámenes de Estado Saber Pro y Saber TyT.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 15 de oct, 2025
Comparta en:
Juliana Guerrero
Juliana Guerrero
Colprensa / Noticias Caracol

Publicidad

Publicidad

Publicidad