Identidad de los dos niños y tres mujeres muertos en creciente del río Peralonso, Norte de Santander

Un festival de bandas marciales en el municipio de Salazar de las Palmas, Norte Santander, terminó en tragedia luego de que padres de familia y estudiantes tomaran un descanso en la orilla del río Peralonso. Cuando finalizó la actividad, estas personas se fueron a bañar en el río.

Las cinco víctimas mortales eran oriundas del municipio de Los Patios, ubicado en el área metropolitana de la ciudad de Cúcuta.

Los cuerpos fueron remitidos desde el municipio de Salazar de Las Palmas hacia el Instituto Colombiano de Medicina Legal de la ciudad de Cúcuta. En la madrugada de este domingo llegaron y serán entregados a sus familiares el día lunes.

Aunque se habían presentado lluvias en la cabecera municipal en esta zona de Norte de Santander, no se había alertado sobre crecientes en el río, lo cual tomó por sorpresa a los habitantes del municipio.

Organismos de socorro rescataron a algunas personas que quedaron atrapadas entre las rocas del río. Los cuerpos sin vida fueron recuperados dos horas después.



Nombres de las víctimas de creciente súbita en río Peralonso

La creciente súbita se llevó a cinco personas que fallecieron en estos hechos, entre los que también hay menores de edad. Las víctimas fueron identificadas como Gloria Patricia González Muñoz, de 46 años; Mariela Cristancho Bautista, de 33 años; Rudi Esperanza Gauta Gonzalez, de 50 años; Blanca Isabel Velandia Cristancho, de tan solo 10 años; y Dani Steward Burbano Gauta, de 11 años.

El comandante de la Policía de Norte de Santander, coronel Néstor Arévalo, manifestó que “la Policía Nacional manifiesta sus sentimientos de solidaridad y profundo pesar por la triste tragedia ocurrida en el sector de los siete chorros, río Peralonso, municipio de Salazar de Las Palmas. Allí, lamentablemente, cinco personas perdieron la vida: tres adultos y dos menores de edad”.

El coronel agregó que, “desde el inicio de la emergencia, la Policía Nacional dispuso sus capacidades con la única intensión de rescatar a las personas. Tenemos desplegados nuestros equipos de Policía Judicial para hacer la inspección técnica de los cadáveres y así poderles entregar los cuerpos a los familiares. La Policía Nacional se solidariza con toda la comunidad en estos momentos de luto. Siempre cercanos y presentes”.

Las autoridades suspendieron actividades turísticas en el municipio de Salazar de Las Palmas mientras avanza el proceso de investigación.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias