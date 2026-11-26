Este 25 de noviembre se inauguró una nueva cárcel en Riohacha. Se trata de Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional (ERON). El presidente Abelardo de la Espriella publicó en sus redes sociales imágenes del centro penitenciario que, según el Ministerio de Justicia aporta 1.722 cupos y cuenta con 36.000 metros cuadrados construidos, 476 celdas y una extensión de 10 hectáreas.

“Consolidándose como un proyecto estratégico para ampliar la capacidad del sistema penitenciario colombiano y fortalecer la presencia institucional del Estado en la región Caribe. La obra representó una inversión superior a $362.974 millones, destinados a mejorar las condiciones de custodia, vigilancia, seguridad y resocialización de las personas privadas de la libertad”, sostuvo Minjusticia.



Así es ERON, la nueva cárcel de Riohacha

De La Espriella señaló: "Hoy entregamos una infraestructura que fortalece la capacidad penitenciaria del país y reafirma el compromiso del Estado con el cumplimiento de la ley, la seguridad y la dignidad humana. El nuevo ERON de Riohacha amplía la capacidad institucional para enfrentar los desafíos del sistema penitenciario y genera mejores condiciones para la resocialización y la reintegración social de las personas privadas de la libertad".

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El nuevo centro de reclusión en Riohacha tiene 1.308 cupos para hombres, 152 para mujeres, 218 para población étnica, 12 asociados a la Unidad de Desarrollo infantil y 32 destinados a rancheros, “además de un pabellón étnico que reconoce las particularidades socioculturales de la población wayú presente en el departamento de La Guajira”, dijo el Ministerio de Justicia.



¡INAUGURAMOS LA PRIMERA MEGACÁRCEL DE NUESTRO GOBIERNO!



En La Guajira, puse en funcionamiento un establecimiento penitenciario concebido para estar entre los más modernos y seguros de Colombia, con capacidad proyectada para 1.722 personas privadas de la libertad, 476 celdas,… pic.twitter.com/ankJmpdyhW — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 26, 2026

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La cartera agregó que “el nuevo ERON de Riohacha marca un hito para la infraestructura penitenciaria del país. Desde la creación de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) en 2011, no se había entregado un nuevo establecimiento de reclusión de esta magnitud en Colombia. De hecho, el último ciclo reciente de construcción y entrega de grandes establecimientos penitenciarios se desarrolló entre 2010 y 2011, antes de la creación de la entidad, lo que convierte al ERON de Riohacha en la primera gran infraestructura penitenciaria culminada y puesta al servicio de los colombianos bajo la gestión de la Unidad. Esta obra representa un paso decisivo para ampliar la capacidad del sistema, reducir el hacinamiento y fortalecer la política de resocialización y seguridad penitenciaria del país”.

"¡SE ACABÓ LA ÉPOCA EN LA QUE LAS CÁRCELES ERAN OFICINAS DEL CRIMEN! He ordenado reforzar los controles para impedir que desde los establecimientos penitenciarios se sigan ordenando extorsiones, amenazas y otras actividades criminales. Los funcionarios que faciliten estas prácticas tendrán que responder ante la justicia. En la «Patria Milagro» garantizaremos condiciones dignas de reclusión, respeto por los derechos humanos y absoluta rigurosidad en la custodia y la vigilancia. ¡LAS CÁRCELES DE COLOMBIA ESTARÁN BAJO EL CONTROL DEL ESTADO Y NO DE LOS DELINCUENTES!", escribió el mandatario en su cuenta en X.

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ÁNGELA URREA PARRA

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