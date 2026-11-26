La Fiscalía General de la Nación confirmó y lamentó profundamente el asesinato de Harold Fernand Chicaiza Bolaños, servidor público que se desempeñaba como asistente de fiscal adscrito a la Dirección Seccional Cauca. A través de un pronunciamiento oficial, la entidad expresó sus sentidas condolencias y solidaridad a la familia, amigos y compañeros de labor de Chicaiza Bolaños. Asimismo, rechazó de forma categórica cualquier expresión de violencia contra sus servidores, resaltando la vocación y el compromiso de quienes ejercen funciones judiciales en los distintos territorios del país pese a las complejas condiciones de orden público.



El crimen se perpetró cuando el funcionario se desplazaba hacia su lugar de trabajo en el municipio de Balboa, al sur del departamento del Cauca, donde fue interceptado y atacado con arma de fuego por alguien todavía desconocido, cuya identidad será establecida por el grupo encargado de la investigación.

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Ante la gravedad del ataque contra uno de sus integrantes, el ente judicial anunció la conformación inmediata de un equipo conjunto de investigación. Este grupo especial está integrado por fiscales de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales y de la Dirección Seccional Cauca, quienes trabajan de manera articulada con investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional. El objetivo prioritario de este grupo es esclarecer las circunstancias exactas del homicidio, identificar a los autores materiales e intelectuales y determinar los móviles detrás del atentado.

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El municipio de Balboa, ubicado en la subregión del Patía y en las estribaciones del cañón del Micay, funciona como un corredor estratégico de movilidad y economías ilícitas hacia el Pacífico. De acuerdo con reportes de monitoreo de conflicto y alertas emitidas por la Defensoría del Pueblo, en esta jurisdicción hacen presencia y mantienen disputas territoriales los siguientes actores armados ilegales:



Allí hay injerencia del Frente Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo. Precisamente, las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo para Balboa han advertido sobre el alto riesgo que enfrentan los servidores públicos, operadores de justicia y líderes locales debido a la consolidación de estas estructuras armadas en la región.

María Paula Rodríguez Rozo

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