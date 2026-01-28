En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
SATENA
LUCHO HERRERA
CASO LIAM GAEL
MARÍA CAROLINA HOYOS
CHAMPIONS LEAGUE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Imágenes del lugar donde fue encontrado el avión de Satena que viajaba de Cúcuta a Ocaña

Imágenes del lugar donde fue encontrado el avión de Satena que viajaba de Cúcuta a Ocaña

Cerca de las 4:30 de la tarde de este miércoles 28 de enero, se confirmó el hallazgo del avión de Satena que había desaparecido mientras cubría la ruta Cúcuta–Ocaña.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 28 de ene, 2026
Comparta en:
Thumbnail

Imágenes conocidas recientemente dejan ver el sitio donde fue encontrado el avión al servicio de Satena que desapareció este miércoles 28 de enero mientras realizaba el trayecto entre Cúcuta y Ocaña, en el departamento de Norte de Santander. La aeronave se estrelló en una zona rural del municipio de La Playa de Belén y, según los reportes preliminares, no habría sobrevivientes.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

(Lea también: Encuentran avión al servicio de Satena: se estrelló en La Playa y no hay sobrevivientes)

Últimas Noticias

  1. ¿Quiénes eran los candidatos al Congreso que murieron en el accidente aéreo en Norte de Santander?
    Diógenes Quintero Amaya y Carlos Salcedo eran candidatos al Congreso.
    Cámara de Representantes/Redes sociales
    COLOMBIA

    ¿Quiénes eran los candidatos al Congreso que murieron en accidente aéreo en Norte de Santander?

  2. avion satena estrellado en norte de santander
    Imagen suministrada
    COLOMBIA

    Encuentran avión al servicio de Satena: se estrelló en La Playa y no hay sobrevivientes

De acuerdo con la información conocida, el avión cayó en el sector de La Playa, una zona boscosa y de difícil acceso. En la aeronave viajaban 15 personas, entre ellas un candidato al congreso. Las primeras alertas sobre el lugar del siniestro fueron entregadas por habitantes del sector, quienes también habrían compartido las imágenes del accidente.

En las fotografías se observan restos de la estructura del avión completamente destruidos, esparcidos entre la vegetación y cubiertos de tierra.Las imágenes, según se conoció, fueron captadas por campesinos de la zona que llegaron hasta el lugar.

El avión, un Beechcraft de fabricación estadounidense con matrícula HK-4709, era operado por la empresa Searca y prestaba servicio para Satena. El vuelo, identificado como NSE8849, había despegado del aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta a las 11:42 de la mañana, con llegada prevista al aeropuerto Aguas Claras de Ocaña hacia las 12:05 del mediodía.

Imágenes del lugar donde fue encontrado el avión de Satena
Cortesía

Publicidad

Según información de la aerolínea, el último contacto con el control de tráfico aéreo se registró a las 11:54 a.m.. El trayecto entre ambas ciudades tiene una duración aproximada de 25 minutos y, de acuerdo con plataformas de seguimiento aéreo, la aeronave perdió comunicación cuando sobrevolaba una zona montañosa entre los municipios de Ábrego y La Playa.

De acuerdo con el informe reciente de Noticias Caracol En Vivo,hasta el momento no se había presentado una situación similar en este trayecto, pues se trataría de una vía aérea tranquila.

Publicidad

Las autoridades se encuentran adelantando el traslado para hacer las labores de verificación en el lugar del accidente, sin embargo se sabe que es un lugar de difícil acceso, debido a que se trata de un lugar rodeado de montañas y se espera un pronunciamiento oficial que confirme las causas del siniestro.

Imágenes del lugar donde fue encontrado el avión de Satena
Cortesía

¿Quiénes iban a bordo del avión de Satena?

Este avión tendría una capacidad para transportar 19 personas. Desde la campaña de Diógenes Quintero compartieron una lista de quienes serían las 13 personas que viajaban en el avión:

  • Natalia Cristina Acosta Salcedo
  • María Torcoroma Álvarez Barbosa
  • Maira Alejandra Avendaño Rincón
  • Maráa Del Carmen Díaz Rodríguez
  • Anirley Julio Osorio
  • Juan David Pacheco Mejía
  • Karen Liliana Parales Vera
  • Rolando Enrique Peñaloza Gualdron
  • Diógenes Quintero Amaya
  • Anayisel Quintero
  • Gineth Rincon
  • Carlos Salcedo
  • Maira Alejandra Sánchez Criado
  • Capitán Miguel Vanegas
  • Copiloto José de la Vega

Hasta el momento, lamentablemente las autoridades confirman que no hay sobrevivientes.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN
NOTICIAS CARACOL
Hcarrenb@caracoltv.com.co

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Accidentes Aéreos

Cúcuta

Municipio de Ocaña

Publicidad

Publicidad

Publicidad