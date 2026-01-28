Imágenes del lugar donde fue encontrado el avión de Satena que viajaba de Cúcuta a Ocaña

Imágenes conocidas recientemente dejan ver el sitio donde fue encontrado el avión al servicio de Satena que desapareció este miércoles 28 de enero mientras realizaba el trayecto entre Cúcuta y Ocaña, en el departamento de Norte de Santander. La aeronave se estrelló en una zona rural del municipio de La Playa de Belén y, según los reportes preliminares, no habría sobrevivientes.

De acuerdo con la información conocida, el avión cayó en el sector de La Playa, una zona boscosa y de difícil acceso. En la aeronave viajaban 15 personas, entre ellas un candidato al congreso. Las primeras alertas sobre el lugar del siniestro fueron entregadas por habitantes del sector, quienes también habrían compartido las imágenes del accidente.



En las fotografías se observan restos de la estructura del avión completamente destruidos, esparcidos entre la vegetación y cubiertos de tierra.Las imágenes, según se conoció, fueron captadas por campesinos de la zona que llegaron hasta el lugar.



El avión, un Beechcraft de fabricación estadounidense con matrícula HK-4709, era operado por la empresa Searca y prestaba servicio para Satena. El vuelo, identificado como NSE8849, había despegado del aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta a las 11:42 de la mañana, con llegada prevista al aeropuerto Aguas Claras de Ocaña hacia las 12:05 del mediodía.

Según información de la aerolínea, el último contacto con el control de tráfico aéreo se registró a las 11:54 a.m.. El trayecto entre ambas ciudades tiene una duración aproximada de 25 minutos y, de acuerdo con plataformas de seguimiento aéreo, la aeronave perdió comunicación cuando sobrevolaba una zona montañosa entre los municipios de Ábrego y La Playa.

De acuerdo con el informe reciente de Noticias Caracol En Vivo,hasta el momento no se había presentado una situación similar en este trayecto, pues se trataría de una vía aérea tranquila.

Las autoridades se encuentran adelantando el traslado para hacer las labores de verificación en el lugar del accidente, sin embargo se sabe que es un lugar de difícil acceso, debido a que se trata de un lugar rodeado de montañas y se espera un pronunciamiento oficial que confirme las causas del siniestro.

¿Quiénes iban a bordo del avión de Satena?

Este avión tendría una capacidad para transportar 19 personas. Desde la campaña de Diógenes Quintero compartieron una lista de quienes serían las 13 personas que viajaban en el avión:



Natalia Cristina Acosta Salcedo

María Torcoroma Álvarez Barbosa

Maira Alejandra Avendaño Rincón

Maráa Del Carmen Díaz Rodríguez

Anirley Julio Osorio

Juan David Pacheco Mejía

Karen Liliana Parales Vera

Rolando Enrique Peñaloza Gualdron

Diógenes Quintero Amaya

Anayisel Quintero

Gineth Rincon

Carlos Salcedo

Maira Alejandra Sánchez Criado

Capitán Miguel Vanegas

Copiloto José de la Vega

Hasta el momento, lamentablemente las autoridades confirman que no hay sobrevivientes.

