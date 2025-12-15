Revelan lista de fallecidos que dejó accidente de excursión de estudiantes del Liceo Antioqueño

En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Lo que era un día de celebración tras el grado y la excursión en el municipio de Coveñas terminó en tragedia luego de que un accidente de tránsito acabara con la vida de 17 personas. La Alcaldía de Bello dio a conocer los nombres.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 15 de dic, 2025
Lista de fallecidos que dejó accidente de excursión de estudiantes del Liceo Antioqueño
Accidente en Antioquia -
Noticias Caracol

