Revelan lista de fallecidos que dejó accidente de excursión de estudiantes del Liceo Antioqueño

Milagrosamente ileso y ante el horror de la tragedia que acababa de vivir, uno de los jóvenes que sobrevivió al grave accidente ocurrido en la vía que conecta a los municipios de Segovia y Remedios fue el primero en salir del bus en el que regresaba de la excursión en la que horas antes se despedía junto con sus compañeros del colegio. El joven rogó por ayuda tras el terrible siniestro vial que ya ha terminado con la vida de 17 personas.



Lo que el joven les dijo a las autoridades fue que en el momento del accidente “venían todos dormidos”. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, indicó que “hablamos en Remedios con uno de los jóvenes que salió ileso y que pudo avisar a las autoridades para pedir ayuda por lo que acababa de acontecer. Él nos contó que prácticamente no se dieron cuenta”.



Lista de heridos de excursión del Liceo Antioqueño Bello

Aún son 20 las personas que continúan siendo atendidas en hospitales del Segovia y Remedios que resultaron heridas en el accidente de tránsito en Antioquia. Estos son los lesionados:



Nicolás Ochoa Vahos, 18 años Miguel Ángel Forero Quintero, 17 años David Rúa Vallejo, 18 años Juliana Álvarez Correa, 18 años Santiago Galeano Quintero, 16 años María Sofía Posso Gómez, 17 años Katherine Mira Zapata, 16 años Samuel Marín Agudelo, 16 años Jimena Londoño Sánchez, 16 años Erik Cañaveral Ospina, 17 años Jerónimo Hurtado Vélez, 16 años Nicolás Gallego Ramírez, 16 años Jamilton Isaac Piedrahita, 27 años Samuel Cortés Largo Miguel Ángel Román, 17 años Miguel Ángel Carvajal, 17 años Valerie Luciana Díaz Mazo, 16 años Hernán Montalvo Sierra Ana Isabel Pulgarín Karol Juliana Patiño

¿Quiénes murieron en accidente en Antioquia?

La Alcaldía de Bello, Antioquia, publicó la lista de las 17 personas que perdieron la vida en el accidente del bus donde iban los estudiantes del Liceo Antioqueño Bello. Estos son los nombres de las víctimas mortales:



Carlos Cardona Daniel Arismendy Fernández José Manuel Orrego Palacio Juan Andrés Hincapié Laura Salazar María Camila Pérez Sánchez María Fernanda Londoño Jiménez Mariana Galvis Arias Mariana Upegui Escobar Mateo Castaño López Mathías Berrío Cardona Paulina Anduquia Builes Sara Escobar Mera Susana Arango Mejía Valeria López Yeraldin Yepes Johnatan Alexander Taborda (Conductor)

Hipótesis del accidente de bus donde viajaban graduados de Liceo Antioqueño

Sobre las causas que provocaron el accidentes, estas siguen siendo materia de investigación por parte de las autoridades antioqueñas. Sin embargo, hay dos hipótesis sobre la mesa. Una es que el conductor Johnatan Taborda habría sufrido un microsueño.

La otra hipótesis apunta a que el vehículo tuvo fallas mecánicas, lo cual le hizo perder el control de bus. Edwin Castañeda, alcalde de Segovia, explicó que estas suposiciones son materia de investigación.



Relato de los familiares de víctimas de accidente en Antioquia

Carlos Mario Galeano, padre de un sobreviviente, habló con Noticias Caracol sobre lo que vio cuando llegó al lugar del accidente y él narró que vio a varias personas muertas: “Ver todo esa forma del accidente tan horrible, como quedó eso allá y ver los niños ya muertos, porque había ya niños fallecidos allá y muchos heridos”.



David Quintero, tío de otro sobreviviente, manifestó que “él (su sobrino) afortunadamente salió vivo de allá de de ese accidente. Yo llegué a ayudar porque a nosotros nos avisaron en la mañana, entonces nosotros salimos en el carro y ya llegamos muy de mañana allá y ya empezamos a buscar al niño y nos dijeron que lo habían llevado para el hospital, pero yo me quedé sacando los cuerpos”.



Isabel Lopera, madre de una de las menores que no viajó, aseguró que conocía la mayoría de las víctimas, por lo que acompañan el dolor de las familias que perdieron a sus hijos. “Decidimos que no fuera la excursión, nos daba pues un poco como de susto. Entonces, la niña no participó de esa actividad. Gracias a Dios, pues hoy con esa tragedia que ocurrió, pues no fue una de las víctimas, pero pues sí estamos muy afectados por el resto de los muchachos, los que están accidentados y lamentablemente los que fallecieron”.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias