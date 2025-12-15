Revelan lista de fallecidos que dejó accidente de excursión de estudiantes del Liceo Antioqueño

Publicidad
Milagrosamente ileso y ante el horror de la tragedia que acababa de vivir, uno de los jóvenes que sobrevivió al grave accidente ocurrido en la vía que conecta a los municipios de Segovia y Remedios fue el primero en salir del bus en el que regresaba de la excursión en la que horas antes se despedía junto con sus compañeros del colegio. El joven rogó por ayuda tras el terrible siniestro vial que ya ha terminado con la vida de 17 personas.
Lo que el joven les dijo a las autoridades fue que en el momento del accidente “venían todos dormidos”. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, indicó que “hablamos en Remedios con uno de los jóvenes que salió ileso y que pudo avisar a las autoridades para pedir ayuda por lo que acababa de acontecer. Él nos contó que prácticamente no se dieron cuenta”.
Aún son 20 las personas que continúan siendo atendidas en hospitales del Segovia y Remedios que resultaron heridas en el accidente de tránsito en Antioquia. Estos son los lesionados:
La Alcaldía de Bello, Antioquia, publicó la lista de las 17 personas que perdieron la vida en el accidente del bus donde iban los estudiantes del Liceo Antioqueño Bello. Estos son los nombres de las víctimas mortales:
Sobre las causas que provocaron el accidentes, estas siguen siendo materia de investigación por parte de las autoridades antioqueñas. Sin embargo, hay dos hipótesis sobre la mesa. Una es que el conductor Johnatan Taborda habría sufrido un microsueño.
La otra hipótesis apunta a que el vehículo tuvo fallas mecánicas, lo cual le hizo perder el control de bus. Edwin Castañeda, alcalde de Segovia, explicó que estas suposiciones son materia de investigación.
Carlos Mario Galeano, padre de un sobreviviente, habló con Noticias Caracol sobre lo que vio cuando llegó al lugar del accidente y él narró que vio a varias personas muertas: “Ver todo esa forma del accidente tan horrible, como quedó eso allá y ver los niños ya muertos, porque había ya niños fallecidos allá y muchos heridos”.
David Quintero, tío de otro sobreviviente, manifestó que “él (su sobrino) afortunadamente salió vivo de allá de de ese accidente. Yo llegué a ayudar porque a nosotros nos avisaron en la mañana, entonces nosotros salimos en el carro y ya llegamos muy de mañana allá y ya empezamos a buscar al niño y nos dijeron que lo habían llevado para el hospital, pero yo me quedé sacando los cuerpos”.
Isabel Lopera, madre de una de las menores que no viajó, aseguró que conocía la mayoría de las víctimas, por lo que acompañan el dolor de las familias que perdieron a sus hijos. “Decidimos que no fuera la excursión, nos daba pues un poco como de susto. Entonces, la niña no participó de esa actividad. Gracias a Dios, pues hoy con esa tragedia que ocurrió, pues no fue una de las víctimas, pero pues sí estamos muy afectados por el resto de los muchachos, los que están accidentados y lamentablemente los que fallecieron”.
CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias