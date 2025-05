Imputan cargos a conductor que causó muerte de ciclista Daniela Bermúdez en vías de Sibaté

Daniela Bermúdez era una joven abogada apasionada por la bicicleta que desafortunadamente murió tras ser arrollada por una grúa en Sibaté, Cundinamarca. Tras 5 meses, la fiscalía le imputó cargos al conductor que ocasionó este accidente.

Stiven Alberto Barragán fue imputado por el delito de homicidio culposo. De acuerdo con el relato de la fiscal, este hombre habría ocasionado maniobras peligrosas, lo que terminó acabando con la vida de esta joven ciclista.

“Como conductor de un vehículo tipo grúa, conoce usted muy bien ese sector y sabe que en esa vía la línea amarilla prohíbe precisamente realizar cualquier maniobra de adelantamiento por el peligro que representa por sí sola la vía. Sin embargo, dentro de los hechos establece, se señala que estos tres ciclistas se desplazan sobre la línea blanca, esto es generando la menor invasión de la calzada que corresponde a los vehículos. ¿Por qué lo hacen? Porque son ciclistas. Su profesión es de ser ciclista. Ellos conocen esa actividad, conocen los riesgos que genera el conducir por un tipo de vía”, dijo la fiscal del caso.

Conductor que mató a ciclista en Sibaté no aceptó cargos

El juez séptimo penal municipal de garantías le preguntó a Stiven Alberto Barragán si aceptaba los cargos que le imputó la Fiscalía General de la Nación, a lo que el conductor respondió: “No, señor”.

Los hechos ocurrieron el pasado 6 de enero en la vida que conduce de Sibaté al municipio de Soacha, Cundinamarca. Mery Yolanda Caro, mamá de la ciclista fallecida, habló sobre la imputación de cargos contra el conductor y dijo que “no estamos de acuerdo porque no tuvieron en cuenta los agravantes eh del accidente. Y lo otro que nos sorprende realmente es que la abogada del conductor le dijo a la a la fiscal que ya a nosotros nos habían indemnizado, cuando eso es totalmente falso. Nosotros no hemos tenido ningún tipo de comunicación ni ningún tipo de indemnización”.

Agregó que, además, la abogada “intentó también aplazar la audiencia de imputación, diciendo que había solicitado una cita con la aseguradora y que no le habían dado respuesta, cuando ella no tiene nada que ver con la seguridad porque ella está en un proceso penal más en un proceso civil”.

Karen Daniela Bermúdez Caro, de 27 años. Archivo particular

Conductor que mató a ciclista en Sibaté podría quedar en libertad

Noticias Caracol habló con Ricardo Burgos, abogado defensor de la familia de Daniela Bermúdez, indicó que “la Fiscalía General de la Nación imputó en tiempo récord homicidio culposo. La representación de víctimas pretendía que además imputara al agravante por intentar de huir del lugar sin prestar los primeros auxilios a Daniela. Esto lo corroboran las dos personas que iban con ella en bicicleta el día de los hechos”.

Sostuvo también que “La fiscalía no pudo corroborar los hechos y no imputó el agravante. Es decir, en este caso la pena iría de tres a 6 años de prisión únicamente”. Explicó que el señalado responsable quedaría en libertad: “Va a quedar en libertad en todo sentido porque la pena seguramente no excederá a los 6 años de prisión”.

La familia de Daniela Bermúdez lo único que ha pedido es justicia y que este conductor pague por lo que ocasionó.

