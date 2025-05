Lo que se sabe sobre hueco que habría cavado el pastor José Ramírez para enterrar a su hijastra

Un video de cámaras de seguridad da cuenta del angustioso escape de una menor de 13 años, quien previamente había sido víctima de abuso, al parecer, por parte de su padrastro, un hombre identificado como José Martínez, pastor de una Iglesia cristiana . Los hechos ocurrieron en la mañana del 29 de mayo en la vereda San Andrés del municipio de Chinchiná, Caldas.

La menor, que estaba amarrada de pies, manos y cuello en medio del abuso del que fue víctima, logró soltarse y escapar por una ventana de la vivienda y avisar a la comunidad de la zona para que le ayudaran. La respuesta de los vecinos, además de socorrer a la niña, fue atrapar al religioso, golpearlo, rasgarle las ropas y, finalmente, entregarlo a las autoridades.

Noticias Caracol habló con Julián Andrés Martínez, abogado defensor de la familia de la menor, quien explicó detalles sobre este terrible caso que indignó a la comunidad del municipio de Chinchiná y a toda Colombia. La menor se encuentra en manos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

La Fiscalía General de la Nación llevó a José Ramírez ante un juez de control de garantías. Durante la audiencia, el acusado negó los señalamientos en su contra por secuestro agravado y acceso carnal abusivo. Sin embargo, no se le imputó el cargo de feminicidio en grado de tentativa. Como medida preventiva, el juez ordenó su reclusión en un centro carcelario mientras se define su responsabilidad en los hechos.

Hijastra del pastor José Ramírez tiene "afectaciones emocionales y psicológicas"

En cuanto al estado de la niña de 13 años, el abogado mencionó que “sigue bajo cuidado del ICBF, no es nada fácil la situación que se está presentando con ella, hay demasiadas afectaciones, más que físicas, emocionales y psicológicas. Claramente, no solo afectó a la menor sino a la madre, al hermano y a toda la familia. La comunidad también está conmovida por esa situación y están muy airados con lo que se presentó”.

La menor de edad, luego de lo ocurrido, fue trasladada a un centro médico para recibir atención. Según el defensor, “a ella le dieron salida el sábado (3 de mayo). Estamos a la espera de cómo continúa esta situación y que se le restablezcan los derechos a la menor”.

Sobre las imágenes de la hijastra de Ramírez escapando de su padrastro, el abogado señaló que “pertenecen al momento en el que, después de cometido el delito, la menor sale huyendo por su vida y para cesar los vejámenes a los que este presunto agresor la tenía sometida. Son videos y fotos que son muy dicientes. Estos mismos videos forjan como medidas probatorias en este proceso”.

Fue hospitalizado luego de la golpiza que le propinó la comunidad - Noticias Caracol

El presunto agresor intentó escapar del lugar a bordo de un carro. Sin embargo, el sujeto cayó en una cuneta y la comunidad en ese momento lo retuvo, lo golpeó y finalmente lo entregó a la Policía. “La menor cuando salió huyendo, a pesar de que tenía la boca tapada con una cinta, se escucharon los gritos desesperados y ahí la comunidad la rescató. Una seña y un señor fueron los que colaboraron para que cesen los vejámenes y la violencia que se estaba presentando contra la menor”, dijo el abogado.

El pastor José Ramírez, según el defensor de la menor, “estuvo hospitalizado en un centro médico de la ciudad de Pereira. No fue en ese momento en el que se presentó la captura. La Policía lo que hizo fue que le brindó una medida de protección a este presunto agresor y lo llevaron a instalaciones médicas de Santa Rosa y posteriormente fue trasladado a Pereira. Sufrió lesiones personales”.

Además de la cinta en la boca que tenía la menor de edad, ella también fue amarrada en el cuello con una soga. “La soga que tenía en el cuello era más que todo para retener a la menor y para someterla a vejámenes”, aclaró el abogado Martínez.

El círculo familiar de la niña, según el abogado, se conforma de la siguiente manera: “Ella es hija única. El presunto agresor y la madre de la menor están casados por lo civil. Solamente hacen parte ella (la mamá), la niña y el presunto agresor, quien es el padre legal de la menor. Obviamente, tiene otros familiares como los tíos y la tía, quienes han estado en situaciones bastante tristes y desoladoras. De hecho, me comentaron que, durante las audiencias preliminares que se llevaron a cabo la semana pasada, una de las hermanas de la mamá que conocía la situación se desmayó. El asunto es bastante complicado y la familia está desilusionada”.

El presunto engaño del pastor José Ramírez para abusar de su hijastra

El pastor José Ramírez, según el abogado, presuntamente “engañó a la menor para que no asistiera a clase ese día. La madre estaba completamente convencida de que la niña estaba estudiando y por esa razón es que no se le debe culpar a la madre porque aquí en Santa Rosa o en Chinchiná hay cierta indignación hacia la madre porque asumen que la ella sabía que ella estaba con el papá, pero lo cierto es que ella no creía que estuviera con el papá. De hecho, la menor estaba uniformada, fue al colegio y, bajo esa circunstancia, la madre pensó que ella estaba estudiando”.

Con la excusa de ir a ver una casa para regalársela a la mamá de cumpleaños, el pastor José Ramírez habría engañado a su hijastra, según el abogado: “De esa manera fue engañada y la niña pensaba que iban a ver una casa y resulta que no era así. La casa donde se cometió el delito es propiedad del presunto agresor, pero no es ahí donde vive la menor. La menor vive en Santa Rosa y la casa (donde ocurrieron los hechos) queda en Chinchiná”.

De ser hallado culpable de secuestrar y abusar sexualmente de su hijastra, el pastor José Ramírez podría tener una pena mayor, de acuerdo con el abogado, “porque quien comete el delito es una persona que goza de buena reputación y genera confianza porque se supone que este tipo de representantes son enviados por Dios. Entonces, en las personas que son creyentes eso genera mucha confianza”.

Pastor José Ramírez - Noticias Caracol

Indignación por comunidad religiosa que pide libertad del pastor José Ramírez

Además, el abogado mencionó que la comunidad religiosa del pastor le tiene cierto estima y estaría pidiendo la libertad para este hombre: “Parte de esa congregación está de parte del presunto agresor porque ahora están saliendo con la excusa o justificación que no es que él sea un agresor sexual de menores, sino que fue que el demonio lo poseyó. Pero, afortunadamente, ese tipo de circunstancias no hacen parte de una situación penal y no hacen parte de una excepción de responsabilidad penal”.

Otro detalle que se hizo público habla sobre un hueco que el pastor habría cavado en la vivienda donde ocurrieron los hechos y donde, al parecer, iba a enterrar a su hijastra. El defensor indicó que “dentro de los medios probatorios que tiene la Fiscalía aparece un hueco, tierra al lado y una caneca azul dentro del hueco. Se presume que ese señor tenía la intensión de acabar con la niña y enterrarla ahí, pero son suposiciones”.

Finalmente, el abogado defensor de la menor señaló que no se imputó el cargo de feminicidio en grado de tentativa debido a la ausencia de un registro médico que acreditara que la víctima estuvo en riesgo de muerte, lo que imposibilitaba la formulación de dicha acusación: “La normativa penal establece que el castigo penal a una persona que comete feminicidio o tentativa de feminicidio debe existir la certeza de que la víctima en cualquier momento pudo haber muerto. Pero el caso es que la menor no presentó heridas ni siquiera superficiales ni de gravedad. Sí aparecen las señales de que estuvo amarrada de manos y en el cuello, pero lo cierto es que no hubo evidencia que pueda determinar que el presunto agresor intentó acabar con la vida de la menor antes de ser recuperada”.

