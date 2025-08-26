Incendio en La Virginia arrasa con más de una docena de vehículos y genera alarma en el Eje Cafetero

Un incendio de gran magnitud encendió las alarmas en La Virginia, Risaralda, luego de que las llamas consumieran más de una docena de vehículos de carga pesada dentro de un parqueadero ubicado en el sector conocido como la Vuelta del Gas.

Al lugar llegaron de inmediato unidades del Cuerpo de Bomberos de Pereira, Dosquebradas y Viterbo (Caldas), quienes se sumaron a los organismos locales para intentar controlar la emergencia. Como medida preventiva, las autoridades ordenaron la evacuación de la zona, mientras se adelantan evaluaciones sobre la magnitud de los daños materiales.

El parqueadero no solo albergaba camiones y tractocamiones, sino también maquinaria amarilla empleada en labores de mantenimiento vial, lo que incrementó la complejidad del incendio.



Si bien aún no hay una versión oficial sobre las causas, las autoridades no descartan ninguna hipótesis, incluida la posible participación de estructuras criminales. La región ha sido escenario de disputas entre bandas ilegales que buscan controlar las rutas de tránsito hacia el occidente del país, lo que aumenta las sospechas en torno al origen del siniestro.

