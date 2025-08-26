Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
CÉSAR MANRIQUE
VENEZUELA
MIKHAIL KRASNOV
VALERIA AFANADOR
JHON DURÁN
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Incendio en La Virginia arrasa con más de una docena de vehículos y genera alarma en el Eje Cafetero

Incendio en La Virginia arrasa con más de una docena de vehículos y genera alarma en el Eje Cafetero

Las causas del incendio son materia de investigación y las autoridades no descartan la participación de bandas criminales.

Por: Laura Camila Ramos
Actualizado: agosto 26, 2025 05:48 a. m.
Comparta en:
Editado por: Laura Camila Ramos
Incendio Risaralda
El incendio se registró en la madrugada del 26 de agosto.
Tomado de redes.

Un incendio de gran magnitud encendió las alarmas en La Virginia, Risaralda, luego de que las llamas consumieran más de una docena de vehículos de carga pesada dentro de un parqueadero ubicado en el sector conocido como la Vuelta del Gas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Al lugar llegaron de inmediato unidades del Cuerpo de Bomberos de Pereira, Dosquebradas y Viterbo (Caldas), quienes se sumaron a los organismos locales para intentar controlar la emergencia. Como medida preventiva, las autoridades ordenaron la evacuación de la zona, mientras se adelantan evaluaciones sobre la magnitud de los daños materiales.

Últimas Noticias

  1. Familia asesinada en Bogotá
    Familia asesinada en Bogotá
    NOTICIAS CARACOL / REDES SOCILES

    Confesión de adolescente que mató a papá y hermana con 118 puñaladas en Bogotá: "Me descontrolé"

  2. Cierre vial en la Esperanza (1).jpg
    Manténgase atento: tome rutas alternativas y prográmese para evitar contratiempos. -
    Foto: redes sociales (X: Bogotá Tránsito)

    Movilidad en Bogotá hoy, 26 de agosto: sigue cierre en avenida Esperanza por derrame de químico

El parqueadero no solo albergaba camiones y tractocamiones, sino también maquinaria amarilla empleada en labores de mantenimiento vial, lo que incrementó la complejidad del incendio.

Si bien aún no hay una versión oficial sobre las causas, las autoridades no descartan ninguna hipótesis, incluida la posible participación de estructuras criminales. La región ha sido escenario de disputas entre bandas ilegales que buscan controlar las rutas de tránsito hacia el occidente del país, lo que aumenta las sospechas en torno al origen del siniestro.

Publicidad

AVANCE

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Incendios

Risaralda