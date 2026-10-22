Invima lanzó alerta por cápsulas para el cabello que se venden en Colombia: esto advirtió

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) , a través de su Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos, emitió la alerta sanitaria número 358-2026 referente a la comercialización del producto PUMPKIN SEED OIL-HAIR BOND SOFTGELS. La entidad estatal confirmó que este artículo se ofrece en el mercado nacional bajo la categoría de suplemento dietario, pero carece de un registro sanitario oficial que avale su venta y consumo en el territorio colombiano.

La autoridad sanitaria detectó la circulación de estas cápsulas blandas en el marco de sus labores institucionales de inspección, vigilancia y control. Al no haber sido sometido a las evaluaciones técnicas requeridas por la normatividad del país, el producto carece de respaldos legales que certifiquen los ingredientes utilizados en su elaboración, la calidad de sus materias primas o la seguridad de sus procesos de fabricación.



Publicidad no autorizada y comercialización en redes sociales

De acuerdo con el informe oficial del Invima, el producto presenta su etiquetado totalmente en idioma inglés y promociona propiedades terapéuticas que no están autorizadas para la categoría de suplementos dietarios. Específicamente, en el empaque y en el material publicitario se indica que el tratamiento sirve como una "fórmula para equilibrar la DHT" (dihidrotestosterona), además de atribuirle capacidad para detener la caída del cabello y estimular el crecimiento capilar.

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El Invima precisó que las afirmaciones asociadas a la regulación de la dihidrotestosterona corresponden a acciones de tipo terapéutico o farmacológico, las cuales requieren diagnóstico, prescripción y supervisión médica constante. En la investigación realizada por la entidad se identificó que el producto es promocionado de manera activa en plataformas digitales, específicamente a través del perfil de Instagram @hairbond.col y mediante el sitio web https://hairbondbeauty/ . En estos canales de difusión se generan falsas expectativas en los consumidores sobre la composición, el origen y los resultados reales de las cápsulas.



Riesgos para la salud y calificación de producto fraudulento

Al revisar el marco regulatorio colombiano, el Invima determinó que este artículo no cumple con las condiciones establecidas en el Decreto 3249 de 2006, motivo por el cual es clasificado de forma oficial como un producto fraudulento. Esta categoría aplica para aquellos insumos de consumo humano que no cuentan con registro sanitario vigente y que se distribuyen al público sin pasar por análisis previos de laboratorio.



Respecto a los peligros asociados con el uso de esta sustancia, la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos del Invima emitió una declaración explícita en el documento de la alerta para advertir a la población sobre los imponderables de consumir elementos no fiscalizados:



"De acuerdo con la normatividad sanitaria vigente, los productos fraudulentos no cuentan con un registro sanitario, no ofrecen garantías de calidad, seguridad y eficacia, representando un riesgo para la salud de los consumidores, porque no se conoce su contenido real de componentes, trazabilidad, fabricación, condiciones de almacenamiento y transporte".

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Al desconocerse la fórmula real del contenido interno de las cápsulas de aceite de semilla de calabaza, existe la posibilidad de que el producto contenga sustancias no declaradas, contaminantes o niveles inadecuados de ingredientes que puedan desencadenar efectos adversos en los usuarios.



Recomendaciones de la autoridad sanitaria para los consumidores

Ante la presencia de este producto en el mercado digital y comercial, el Invima entregó un paquete de directrices dirigidas a la comunidad general, a los profesionales de la salud y a los establecimientos comerciales. La indicación principal para la ciudadanía es abstenerse de comprar o utilizar el producto PUMPKIN SEED OIL-HAIR BOND SOFTGELS.

Para las personas que ya están consumiendo estas cápsulas, la recomendación de la entidad es suspender el uso de manera inmediata para evitar daños en la salud. En caso de que el consumidor haya experimentado síntomas molestos o reacciones desfavorables relacionadas con el uso del producto, el Invima solicitó reportar el caso a través del sistema oficial Vigiflow o mediante el correo electrónico institucional invimafv@invima.gov.co.



Asimismo, la entidad recordó que la venta de medicamentos, fitoterapéuticos o suplementos dietarios sin registro a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp, páginas web o redes sociales constituye una infracción a las normas sanitarias y expone a los compradores a riesgos innecesarios. Se hizo un llamado para que la ciudadanía informe sobre los puntos de venta físicos o sitios en línea donde se esté distribuyendo este material.

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POR DANNA SOFÍA SUÁREZ G

DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO