Emergencia en Casanare continúa: dos menores fueron rescatados tras desbordamiento de río

Las fuertes lluvias mantienen la emergencia en Casanare, donde varios municipios continúan enfrentando inundaciones, crecientes de ríos y dificultades de acceso por vía terrestre. En medio de la calamidad pública declarada en el departamento, la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) ha intensificado las operaciones para rescatar personas aisladas y transportar ayuda humanitaria a las comunidades más afectadas.

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Uno de los municipios priorizados ha sido La Salina, hasta donde un helicóptero UH-60 Black Hawk del Comando Aéreo de Combate No. 2 trasladó 1.250 kilogramos de ayuda humanitaria, entre mercados y kits de aseo, enviados desde Yopal en una misión coordinada con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la Gobernación de Casanare.

Según la FAC, el objetivo de la operación fue atender las necesidades más urgentes de las familias damnificadas por la temporada de lluvias, que ha dejado comunidades incomunicadas y con dificultades para recibir abastecimiento.



El rescate de seis personas tras la desbordamiento del río Casanare: así fue el operativo

A estas acciones se suma un operativo de rescate realizado en la vereda Altamira, zona rural del municipio de Hato Corozal, donde un helicóptero Black Hawk en configuración Ángel evacuó a seis personas, entre ellas dos menores de edad, quienes permanecían aisladas por las inundaciones provocadas por el desbordamiento del río Casanare.

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Las condiciones del terreno impedían el ingreso de organismos de socorro por carretera, por lo que rescatistas de personal de la Fuerza Aeroespacial realizaron las maniobras de extracción y trasladaron a los afectados hasta Yopal, donde recibieron atención.

La misión fue coordinada por el Centro Nacional de Recuperación de Personal y el Grupo Aéreo del Casanare, como parte de la respuesta a la emergencia que atraviesa el departamento.

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Las autoridades mantienen las labores de atención mientras persisten las lluvias y reiteraron que las capacidades aéreas de la Fuerza Aeroespacial seguirán disponibles para el transporte de ayuda humanitaria, la evacuación de personas en riesgo y el apoyo a las entidades que integran el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

María Paula Rodríguez Rozo

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