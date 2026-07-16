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Emergencia en Casanare continúa: dos menores fueron rescatados tras desbordamiento de río

La Fuerza Aeroespacial Colombia (FAC) ha apoyado con el transporte de la ayuda humanitaria.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 16 de jul, 2026
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Inundaciones en Casanare
FAC

Las fuertes lluvias mantienen la emergencia en Casanare, donde varios municipios continúan enfrentando inundaciones, crecientes de ríos y dificultades de acceso por vía terrestre. En medio de la calamidad pública declarada en el departamento, la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) ha intensificado las operaciones para rescatar personas aisladas y transportar ayuda humanitaria a las comunidades más afectadas.

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Uno de los municipios priorizados ha sido La Salina, hasta donde un helicóptero UH-60 Black Hawk del Comando Aéreo de Combate No. 2 trasladó 1.250 kilogramos de ayuda humanitaria, entre mercados y kits de aseo, enviados desde Yopal en una misión coordinada con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la Gobernación de Casanare.

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Según la FAC, el objetivo de la operación fue atender las necesidades más urgentes de las familias damnificadas por la temporada de lluvias, que ha dejado comunidades incomunicadas y con dificultades para recibir abastecimiento.

El rescate de seis personas tras la desbordamiento del río Casanare: así fue el operativo

A estas acciones se suma un operativo de rescate realizado en la vereda Altamira, zona rural del municipio de Hato Corozal, donde un helicóptero Black Hawk en configuración Ángel evacuó a seis personas, entre ellas dos menores de edad, quienes permanecían aisladas por las inundaciones provocadas por el desbordamiento del río Casanare.

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Las condiciones del terreno impedían el ingreso de organismos de socorro por carretera, por lo que rescatistas de personal de la Fuerza Aeroespacial realizaron las maniobras de extracción y trasladaron a los afectados hasta Yopal, donde recibieron atención.

La misión fue coordinada por el Centro Nacional de Recuperación de Personal y el Grupo Aéreo del Casanare, como parte de la respuesta a la emergencia que atraviesa el departamento.

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Las autoridades mantienen las labores de atención mientras persisten las lluvias y reiteraron que las capacidades aéreas de la Fuerza Aeroespacial seguirán disponibles para el transporte de ayuda humanitaria, la evacuación de personas en riesgo y el apoyo a las entidades que integran el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
María Paula Rodríguez Rozo
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