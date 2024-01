Joven en Funza denunció agresiones de su ex y que la "intentaba asfixiar"

Un terrible caso de maltrato fue denunciado por una joven mujer en Funza, Cundinamarca. Según ella, hace un par de meses sostenía una relación con un hombre, con quien se había ido a vivir pese a llevar poco tiempo juntos, pero todo terminó siendo un infierno.



“Al principio todo estaba bien, pero en diciembre empezó a tornarse en una relación violenta donde él me amenazaba con cuchillo, me golpeaba los brazos y las piernas y me intentaba asfixiar”, aseguró la joven mujer en Funza, citada por Blu Radio.

De acuerdo con la denuncia de la mujer, el sujeto la golpeó en la pierna con la puerta de su vehículo y luego le rompió un diente con un cabezazo, razones por las cuales tuvo que acudir a un hospital.

El sujeto decidió ir a buscarla en casa de sus padres con un cuchillo en la mano, donde fue grabado por la hermana de la víctima.

En el video se ve cómo el señalado agresor está llorando fuera de la casa, suplicando ver a su ex. “Se lo pido, las cosas no son así, se lo juro”, se le escucha decir al sujeto.

La hermana de la joven que hace la denuncia le pide que se vaya. “Usted está mal, usted se metió con mi hermana y no se lo voy a perdonar”, le dice en el video.

En la grabación, el hombre, con el cuchillo en la mano, dice que la agresión la habría cometido en defensa propia.

“Yo estaba en el hospital y él llegó acá a mi casa a buscarme con un cuchillo, amenazando que quería hablar conmigo, pero pues eran claras sus intenciones. Hasta el momento me han llegado son burlas por redes sociales y las amenazas de él a través de llamadas telefónicas", sostuvo la joven mujer, según Blu Radio.

La joven mujer asegura que se encuentra sin protección y que el miedo no le permite salir sola a la calle y las autoridades no han tomado medidas frente a su caso.