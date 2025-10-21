En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
TRUMP-PETRO
JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ
JUAN FELIPE RINCÓN
ROBO EN EL LOUVRE
NACIONAL
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Juan Manuel Santos habla de la absolución de Álvaro Uribe: "Debe ser recibida con respeto"

Juan Manuel Santos habla de la absolución de Álvaro Uribe: "Debe ser recibida con respeto"

El exmandatario y nobel de paz colombiano se refirió a la reciente decisión del Tribunal Superior de Bogotá en segunda instancia, e hizo un llamado a la independencia judicial y el respeto a las decisiones tomadas. Esto dijo.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 21 de oct, 2025
Comparta en:
Noticias Caracol (28).jpg
Santos dijo que toda decisión judicial debía ser respetada, sin importar los bandos políticos. -
Foto: Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad