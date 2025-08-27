Juan Manuel Santos analiza crisis de seguridad en Colombia y tensión entre EE. UU. y Venezuela

En entrevista con Noticias Caracol, el expresidente Juan Manuel Santos lanzó serios reparos a la paz total del Gobierno de Gustavo Petro y criticó el respaldo que el presidente colombiano le ha dado a Nicolás Maduro por cuenta de la operación militar de Estados Unidos en el Caribe, cerca a las costas de Venezuela.

Pregunta: Días tristes los que está viviendo Colombia con ataques a la fuerza pública y carros bomba. Este nuevo escenario de conflicto, ¿qué opinión le merece?

Respuesta: Son días difíciles. Colombia debe ser solidaria con su fuerza pública, con las víctimas de estos ataques, producto de una serie de factores. Uno de ellos es la falta de implementación del acuerdo de paz. Eso lo ha dicho en repetidas ocasiones todo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y recientemente la fuerza pública colombiana. La falta de implementación de ese acuerdo de paz permitió que las bandas criminales que eran incipientes cuando se firmó el acuerdo crecieran, comenzaran a hacer entre ellas una lucha por el control del territorio. Pero también infortunadamente el Gobierno les ha dado un estatus, muy por encima de lo que se merecen. Por otro lado, se ha debilitado a la fuerza pública. Eso no es un secreto. Se le ha reducido, o por lo menos no se le ha dado el presupuesto que necesita. No tiene un liderazgo, una conducción. Las fuerzas armadas necesitan liderazgo. Necesitan que alguien les diga exactamente qué hacer.

P: Usted fue ministro de Defensa, hoy si estuviera en esos zapatos, ¿qué haría?

R: Tal vez lo más importante es recuperar el control territorial. Lo más importante. ¿Cómo se recupera el control territorial? Por un lado, trabajando con las comunidades, que tienen que estar del lado de la fuerza pública, del lado del Estado y no controladas por las bandas criminales. Por otro lado, en materia de fuerza pública, hay que recuperar la inteligencia. Las capacidades de la inteligencia es lo que no se puede debilitar, sobre todo en circunstancias como las que estamos viviendo. Y hay que saber qué están haciendo la contraparte, quiénes componen esos grupos, quiénes los dirigen, hay que infiltrarlos. Hay todo unos operativos de inteligencia que le dan a la fuerza pública la capacidad de golpear en el momento que se toca golpear. Entonces, eso es lo que infortunadamente se ha debilitado.



P: ¿Usted qué les dice a quienes siguen manteniendo la idea de que Juan Manuel Santos hizo la paz y con eso se debilitó la fuerza pública y, por tanto, estamos en esta situación?

R: Que están totalmente equivocados. La fuerza pública la fortalecimos en todos los frentes porque sabíamos que eso era una condición necesaria para poder tener paz, para poder llegar a un acuerdo de paz, y fuimos efectivos. Ojalá se pudiese hacer un acuerdo nacional. Yo creo que discutiendo, en forma objetiva, sin meterle pasión política, que el próximo Gobierno tuviese la el mandato y recogiera tanto la gente de la derecha como la gente de la izquierda y, por supuesto la del centro, para implementar el acuerdo de paz.

P: Tenemos a los barcos de Estados Unidos frente a Venezuela. Una tensión permanente que pueda pasar en este conflicto. ¿Qué fichas se pueden mover para evitar que haya un conflicto en el continente?

R: Me pareció un error del presidente Petro salir a respaldar a Maduro. Eso creo que es un error. En el año 2017, en Nueva York, el presidente Trump me solicitó organizar una comida con los principales presidentes latinoamericanos y con el gobierno americano. Y ahí le dijimos, "Mire, presidente Trump, la salida para Venezuela es darle una salida digna al régimen de Maduro, y esa salida digna depende de usted y depende del resto del mundo, porque habría, por ejemplo, que quitarle las acusaciones que la Corte Penal Internacional que le tienen a Maduro y eso solamente lo puede hacer el Consejo de Seguridad. Usted puede encargarse de Rusia y de China, nosotros los latinoamericanos nos encargamos del resto y cuente con el apoyo de toda América Latina". Yo no me imagino una invasión a Venezuela con no sé cuántos miles de muertos. Eso ojalá no suceda, me parece impensable, pero que la presión pueda convencer a Maduro y su régimen que no pueden continuar.

P: Déjeme hacerle una pregunta de política interna de cara a las elecciones. Se dice que las cosas, como están sucediendo, van a llevar a una elección donde se van a encontrar los polos, el que diga Uribe y el que diga Petro. Mi pregunta es: ¿va a haber alguno que diga Santos?

R: Yo no me voy a meter, yo no soy ni petrista ni uribista. Yo quisiera alguien que pudiera recoger el país, alguien que tuviera la capacidad de hacer esos acuerdos que le mencioné que el país necesita. Y si los polos están tan radicalizados eso va a ser imposible. Ojalá el país entienda eso y apoye a alguien que pueda reunir inclusive a Uribe y a Petro en unos acuerdos para sacar el país adelante. Eso es lo que el país necesita en este momento.

