A un año y medio del asesinato del exsenador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, hay varios capturados, pero también varias piezas pendientes por unir en un rompecabezas para entender quién más estuvo implicado en el crimen. En entrevista con Noticias Caracol, María Claudia Tarazona expuso la existencia de presuntos registros en video que comprometerían a funcionarios del Departamento Nacional de Inteligencia (DNI) presentes en el lugar de los hechos.



¿Qué se sabe sobre los presuntos autores intelectuales del asesinato de Uribe Turbay?

El ente investigador mantiene la hipótesis de que el atentado corresponde a un crimen de Estado. Hasta ahora se sabe que las facciones disidentes de las Farc (Segunda Marquetalia y Comandos de Frontera) coordinaron el plan en el suroccidente colombiano y se habrían repartido los costos financieros. Cabecillas como Iván Márquez, John 40, alias Araña y alias El Viejo habrían participado de dichos encuentros para planear el asesinato.

En una conversación previa con Noticias Caracol, Tarazona afirmó que un congresista del partido Comunes (que surgió tras el Acuerdo de Paz con las Farc en 2016) estaría involucrado en el magnicidio. “El candidato Miguel Uribe y posiblemente otros precandidatos del Centro Democrático van a ser asesinados; la plata salió de Venezuela y la orden salió del Congreso”, decía un reporte que le fue enviado al ente investigador.

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Los videos de funcionarios del DNI en el lugar donde murió Miguel Uribe Turbay

En entrevista con esta casa periodística, María Claudia Tarazona reveló que existen videos que muestran a funcionarios del DNI en el parque El Golfito de Fontibón, donde su esposo, Miguel Uribe Turbay, fue disparado en junio de 2025. Específicamente, eran dos sujetos al servicio del Departamento, que estuvieron en el momento y lugar exactos del magnicidio. La existencia de estos registros salió a la luz por la investigación de la Fiscalía.



El ente judicial analizó el material junto con organismos internacionales y confirmó la veracidad del material. Los rostros de los dos funcionarios fueron identificados con claridad y se certificó que el video no fue alterado con inteligencia artificial u otras herramientas. “Hoy está la Fiscalía terminando de establecer quiénes eran estas personas y por qué estaban en el momento del magnicidio de Miguel”, dijo Tarazona.



Fiscalía pide a Corte Suprema indagar si hay congresistas vinculados al crimen de Miguel Uribe

Tras la denuncia de Tarazona, la Fiscalía compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que el alto tribunal investigue si hay congresistas implicados en el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Seis excongresistas del partido Comunes respondieron a las afirmaciones de la viuda del otrora precandidato presidencial y señalaron que se trataba de una “campaña de ataques, desinformación, estigmatización y falsas acusaciones” contra los miembros de la colectividad.

María Paula Rodríguez Rozo

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