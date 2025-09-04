Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / La decisión de papá de Valeria Afanador con los otros hijos que estudiaban en el mismo colegio

La decisión de papá de Valeria Afanador con los otros hijos que estudiaban en el mismo colegio

Manuel Afanador, papá de Valeria, también contó la razón por la que él está seguro de que su hija no salió sola del colegio y que alguien pudo haber estado detrás de su ahogamiento.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: septiembre 04, 2025 10:48 a. m.
La decisión del papá de Valeria Afanador con sus hijos, que estudiaban con ella en el mismo colegio
Valeria Afanador era hermana de trillizos -
Noticias Caracol