La decisión de papá de Valeria Afanador con los otros hijos que estudiaban en el mismo colegio

Varios días han pasado desde que hallaron el cuerpo sin vida de la pequeña Valeria Afanador en el río Frío, ubicado a tan solo metros del colegio en donde estudiaba la menor de edad. Manuel Afanador, papá de Valeria, contó cómo él y su familia han vivido los momentos de dolor tras conocer las causas de la muerte de la niña y la decisión que tomó con sus otros dos hijos.

En conversación con *Caracol Radio*, Manuel Afanador mencionó que “son momentos muy duros. Nuestra familia, los hermanitos de Valeria, pues están en un proceso muy muy duro. Escucharlos decir que ellos querían abrazar a su hermana y que no querían ser cinco, sino que querían seguir siendo seis, como era nuestro el núcleo familiar. Ha sido realmente devastador para mí como padre mantener la esperanza hasta el último día de encontrar a la niña con vida y bueno, este es el desenlace que yo creo que nadie lo esperaba”.



"Mi hija no salió sola del colegio": papá de Valeria Afanador

Sobre el dictamen de Medicina Legal que indicó que Valeria murió por ahogamiento y que todo se habría tratado de un lamentable accidente, el papá de la niña dijo que “este primer dictamen preliminar no significa que hasta acá llega la investigación. Por el contrario, tenemos todo el compromiso y el apoyo de la Fiscalía y la Policía Judicial para esclarecer absolutamente todos los hechos. Mi posición, como se lo se lo repetí ayer a la doctora Daisy, es que mi hija no salió sola del colegio y vamos a seguir trabajando para para llegar a investigar a fondo qué fue lo que sucedió”.

En cuanto a la pregunta de por qué él está tan seguro de que Valeria no salió sola del colegio, Afanador dijo que “los videos son muy dicientes. Esos videos que han salido en los medios, claramente es un comportamiento muy extraño de Valeria. Es un comportamiento donde ella, digamos, asienta como a alguien que la está llamando. Extrañamente, hay unos perros dentro del colegio porque pues han salido hipótesis a decir que ‘no, ella se fue detrás de un perro.’ Sí, a mi hija le gustan los perros, pero no tanto como para irse detrás de un perro y pasarse por debajo de una malla. Mi hija era muy inteligente y también medía riesgos”.



Respecto a la comunicación con el colegio donde estudiaba su hija, Manuel manifestó que “por instrucción nuestra, dejamos que toda esa comunicación la llevara el doctor Julián Quintana (abogado de la familia), precisamente por los temas jurídicos y penales que se vendrán a lugar y por eso nosotros ya nos alejamos un poco del colegio. Incluso, ya los niños no van a estudiar más en el colegio”.

Finalmente, en relación con el dictamen de Medicina Legal que indicó que Valeria Afanador no tenía signos de violencia ni de abuso sexual, el papá de la pequeña mencionó que ese “era uno de mis miedos más absurdos que preliminarmente ya en este, insisto, es un preliminar de Medicina Legal, pues se descarta algún tipo de violencia física o sexual en primera medida. Aliviana un poco el dolor que sentimos, pero pues queda todavía el sin sabor de determinar qué causó el ahogamiento o quién causó el ahogamiento de la niña”.

