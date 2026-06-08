La hipótesis detrás de violento asesinato de lideresa y su pareja: un familiar, principal sospechoso

La comunidad de El Carmen de Bolívar está conmocionada tras el asesinato de Yakelín Teherán Díaz, reconocida integrante de procesos comunitarios en los Montes de María, y de su compañero sentimental, Alberto Esteban Arias Torres. El caso, registrado la noche del domingo 7 de junio, es investigado por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, que han desplegado un equipo especial para esclarecer los hechos.

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De acuerdo con la información entregada por las autoridades a El Heraldo, el hallazgo ocurrió luego de una llamada que alertó sobre la presencia de dos personas sin vida en una vivienda ubicada en la vereda Piedra Azul, sector conocido como La Invasión, en jurisdicción de El Carmen de Bolívar.

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¿Qué se sabe sobre las circunstancias en que fueron halladas las víctimas?

Al llegar al lugar, uniformados encontraron los cuerpos de la pareja en distintas áreas de la residencia. Yakelín Teherán fue hallada dentro de una habitación, tendida sobre una colchoneta y con una herida en la cabeza. Por su parte, Alberto Arias fue encontrado completamente calcinado dentro de un hueco ubicado en el patio del inmueble. Las características de la escena llevaron a que unidades de la Policía Judicial y del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) iniciaran de inmediato las labores de inspección.



Aunque en un primer momento no se descartó ninguna hipótesis, con el avance de las investigaciones comenzaron a surgir indicios que apuntan a un posible caso relacionado con antecedentes de violencia intrafamiliar dentro del entorno familiar de las víctimas.



Según el más reciente reporte de la Policía de Bolívar, el principal sospechoso sería Alfonso Carlos Mieles, compañero sentimental de una de las hijas de Yakelín Teherán e hijastra de Alberto Arias. Las autoridades señalaron que esta persona ya registraría antecedentes judiciales relacionados con el delito de violencia intrafamiliar. A partir de esa información, la Policía conformó un grupo especial integrado por investigadores de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), quienes adelantan actividades de búsqueda.

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El coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, informó que se mantienen activos los operativos en diferentes sectores del municipio y zonas cercanas con el objetivo de lograr la captura del sospechoso y ponerlo a disposición de las autoridades competentes. "Gracias al trabajo articulado entre nuestras capacidades investigativas y de inteligencia, hemos logrado identificar plenamente al presunto autor material de este lamentable hecho. Continuamos desarrollando acciones operativas para lograr su captura y hacemos un llamado a la comunidad para que nos suministre información que contribuya a su ubicación, garantizando absoluta reserva", indicó.



Ofrecen recompensa de $10 millones para capturar al presunto asesino

Como parte de las acciones para facilitar su ubicación, la Gobernación de Bolívar anunció una recompensa de hasta 10 millones de pesos para las personas que suministren información que conduzca a la captura del sospechoso. Las autoridades indicaron que los datos pueden ser entregados a través de la línea habilitada por la Policía y que se garantizará absoluta reserva a quienes colaboren con la investigación.

Yakelín Teherán era integrante de la Asociación de Mujeres Emprendedoras de Sierra Venado (Asomesive), una organización conformada por mujeres rurales que desarrollan proyectos productivos y actividades de fortalecimiento económico en comunidades de la región. La Red de Inclusión también lamentó el asesinato y manifestó su solidaridad con los familiares, amigos y miembros de la organización comunitaria a la que pertenecía la lideresa. En su mensaje, la entidad resaltó el aporte realizado por Teherán en procesos de desarrollo local y trabajo comunitario.

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"Desde la Red de Inclusión lamentamos profundamente el asesinato de Yakelin Teherán, integrante de la Asociación de Mujeres Emprendedoras de Sierra Venado Asomesive Sierra de Venado y expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y comunidad. Según la información conocida preliminarmente, Yakelin Teherán y su compañero sentimental, Alberto Arias, fueron hallados sin vida en un lamentable hecho ocurrido en el barrio El Silencio de El Carmen de Bolívar", se lee en el comunicado.

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co