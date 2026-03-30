Así funcionará el pico y placa en Ibagué durante la semana del 30 de marzo al 3 de abril de 2026

La medida de pico y placa en Ibagué continúa activa durante el primer semestre de 2026 y mantiene el esquema definido por la Alcaldía municipal desde enero. Para la semana comprendida entre el lunes 30 de marzo y el viernes 3 de abril, la restricción tendrá algunos ajustes por la coincidencia con los días festivos de Semana Santa, lo que cambia su aplicación habitual en ciertos días.

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El pico y placa en la ciudad aplica únicamente para vehículos particulares y se rige por el último número de la placa. El horario general es continuo, desde las 6:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche, de lunes a viernes. Los sábados, domingos y días festivos la restricción no opera, salvo que exista un anuncio especial por parte de la autoridad de tránsito local.



Así será el pico y placa en Ibagué para la semana del 30 de marzo al 3 de abril de 2026

Lunes 30 de marzo: placas terminadas en 8 y 9

Martes 31 de marzo: placas terminadas en 0 y 1

Miércoles 1 de abril: placas terminadas en 2 y 3

Jueves 2 de abril: no aplica la medida por ser día festivo (Jueves Santo)

Viernes 3 de abril: no aplica la medida por ser día festivo (Viernes Santo)

Es importante recordar que los vehículos matriculados en Ibagué cuentan con el beneficio de la llamada hora valle. Esta excepción permite circular incluso en el día de restricción entre las 9:00 y las 11:00 de la mañana, y entre las 3:00 y las 5:00 de la tarde. Esta posibilidad solo aplica para carros registrados en la ciudad y no cobija a vehículos de otras regiones del país. La medida no aplica para motocicletas, vehículos híbridos o eléctricos, automotores de emergencia, transporte de personas con discapacidad, servicios públicos domiciliarios y vehículos oficiales. Estos casos están definidos en los decretos vigentes y se mantienen sin cambios durante 2026.



¿Cuál es la multa por incumplir pico y placa en Ibagué?

El incumplimiento del pico y placa genera una sanción económica equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, es decir, $875.445 pesos, además de la inmovilización del vehículo según lo establece el Código Nacional de Tránsito. Las autoridades insisten en la necesidad de verificar día a día la restricción para evitar sanciones durante esta semana con cambios por festivos.



Durante los días santos se prevé mayor flujo vehicular en la ciudad y en los corredores de salida. Por ello, la Secretaría de Movilidad recomienda planear los desplazamientos con anticipación y mantenerse informado a través de los canales oficiales de la Alcaldía de Ibagué.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL