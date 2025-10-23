La hipótesis sobre muerte Angie Paola Tobar, estudiante asesinada en medio de combates en Cauca

Noticias Caracol habló con la familia de la estudiante de la Universidad Nacional asesinada en el Cauca, Angie Paola Tobar, en medio de un secuestro. Su hermano asegura que el cuerpo de la joven presentaba, al parecer ,esquirlas de Granada y pide que se esclarezcan las circunstancias de su muerte.

Richard Tobar, hermano de la estudiante de 26 años, recordó con profunda tristeza algunas de sus últimas palabras: “Hermano, haz las cosas hoy. Ve por tus sueños hoy. No dejes las cosas para mañana”.

Los sueños de Angi Paola, estudiantes de ingeniería administrativa de la Universidad Nacional, se apagaron el pasado 27 de agosto cuando fue secuestrada de regreso a Medellín, donde iniciaría sus prácticas profesionales. “Ella estaba muy muy feliz por volver y obviamente siempre decía que ‘ya voy a cumplir mis metas, voy a graduarme por fin”, narró Richard.



Richard relató que hasta ahora son hay hipótesis del caso. Aseguró que las disidencias de las FARC interceptaron a su hermana junto con otro compañero en límites entre Popayán y Piendamó: “Grupos al margen de la ley, disidencias de las FARC, los obligan a bajar del vehículo en el que transitaban y los obligan a subirse a otro vehículo”.

Después de eso, ambos se encontraron con el Ejército Nacional. “Hubo cruces de disparos, hubo enfrentamientos y se encontró un vehículo totalmente incinerado. Lo único que dijo el Ejército fue que dentro del vehículo incinerado había cuatro personas calcinadas y que los cuerpos correspondían a personas que pertenecían a las disidencias de las FARC”, manifestó Richard.



La familia de la víctima espera los resultados de la investigación: “El informe todavía no está completo, la investigación todavía no está finalizada, pero si hay indicios de que de hay esquirlas de granadas, los cuerpos también tienen heridas de bala”.



Familia de Angie Paola Tobar pide explicaciones a Gobierno, Ejército y Disidencias

Richard pide justicia y envió un mensaje “al Estado, al Gobierno, al Ejército Nacional y a esos grupos armados que nos digan realmente qué fue lo que pasó esa noche”.

Angie Tobar será sepultada la próxima semana en su natal departamento de Nariño. El cuerpo de la víctima Paola será entregado a su familia el próximo lunes, mientras que la Universidad Nacional en la ciudad de Medellín pues convocó a un evento, a una jornada en honor a ella el día viernes.

