Noticias Caracol  / COLOMBIA  / El relato de Carmen, trabajadora que sobrevivió a toma y retoma del Palacio de Justicia en el sótano

El relato de Carmen, trabajadora que sobrevivió a toma y retoma del Palacio de Justicia en el sótano

Carmen Castro, quien se encargaba en ese entonces de servirle el café a los magistrados, se salvó de morir al encerrarse durante horas en un rincón del sótano. La mujer regresó al Palacio 40 años después y le contó a Noticias Caracol su historia.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 4 de nov, 2025
