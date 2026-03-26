La historia detrás de la última foto tomada dentro del avión que se accidentó en Puerto Leguízamo

Parte de los soldados que subieron al avión Hércules, que se accidentó este 23 de marzo en Putumayo, dejaron imágenes y videos antes de que ocurriera la tragedia. A modo de bitácora, los hombres y mujeres que abordaron la aeronave enviaron mensajes a su familia para mostrarles que faltaban pocas horas para reencontrarse.



Así fue el caso del soldado Fidel Ortiz Farfán, que sobrevivió al accidente, pero malherido. Este hombre lleva 15 años de servicio y era visto por quienes lo rodeaban en el batallón como el veterano. A diferencia de sus compañeros, él captó la última imagen de quienes estaban dentro del avión, amigos, compañeros y hermanos. Hoy se recupera en el Hospital Militar Central de Bogotá, mientras que en el país ronda la foto que inmortalizaría a los héroes de la patria que sobrevivieron.

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De espaldas y con enseres, quedaron estos hombres que por dentro guardaban emoción en su mente al pensar que verían a sus familias. Aunque estaban sentados con quietud, seguramente sus corazones latían con emoción.



Su celular todavía funcionaba: pudo llamar a su familia

Aún acostado en una cama de hospital, el soldado Ortiz recuerda que su celular, por alguna razón milagrosa, todavía funcionaba después del impacto. Incluso empezó a sonar cuando él logró salir del avión. Lo único que logró decir a su familia, que estaba marcando del otro lado de la línea, es que estuvieran tranquilos, porque estaba bien.

“Lo primero que se me viene a la mente es dar gracias a Dios, primero que todo, por estar vivo. Dar gracias a Dios también por mis compañeros que están vivos, que es un milagro (...) me invade la tristeza, porque a pesar de que son compañeros de fuerza, trabajé mucho tiempo con ellos”, dice Ortiz desde el centro asistencial donde se recupera. Ortiz tiene 37 años, y había subido al avión para disfrutar de sus últimas vacaciones antes de pensionarse del Ejército Nacional.



Después del accidente, el uniformado asegura que quiere seguir dándolo todo por su país, pero también adopta una posición reflexiva. Piensa en las familias que perdieron a sus soldados en el choque y la conflagración que envolvió al fuselaje. También reflexiona sobre esta nueva oportunidad de vida, que la ve como un segundo nacimiento. “Una situación de estas no lo hace cambiar a uno la idea de seguir ayudando a las personas, de seguir luchando por un país libre, un país que sea seguro”, aseguró.



María Paula Rodríguez Rozo

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