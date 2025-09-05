Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / Pensó que su dolor de espalda era por un colchón, pero eran tumores

Pensó que su dolor de espalda era por un colchón, pero eran tumores

Un hombre creyó que su dolor de espalda era algo normal debido al esfuerzo, pero descubrió que el cáncer estaba destruyendo su columna.

Por: María Paula González
Actualizado: septiembre 05, 2025 12:46 p. m.
Dolor de espalda
Hombre de 62 años descubrió que su dolor de espalda era cáncer -
Foto: Freepik