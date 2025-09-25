En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
JULIANA GUERRERO
SISMOS EN VENEZUELA
B KING Y REGIO CLOWN
A LA CALLE
LÍO APUESTAS
JHON DURÁN HOY
OSO ONCE CALDAS

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / “La piel se me caía a pedazos”: víctima alerta sobre el peligro de los globos con hidrógeno

“La piel se me caía a pedazos”: víctima alerta sobre el peligro de los globos con hidrógeno

La ANDI estima que en el 85 % de las regiones de Colombia se utiliza hidrógeno artesanal para inflar globos.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 25 de sept, 2025
Comparta en:
Editado por: Noticias Caracol
Quemaduras con globos
Las quemaduras con globos pueden ser de gravedad.
Captura de pantalla/ Unsplash.

Publicidad

Publicidad

Publicidad