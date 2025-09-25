En vivo
BOGOTÁ / Conductor de SITP, señalado de estar en estado de embriaguez, en realidad sufría de condición médica

Conductor de SITP, señalado de estar en estado de embriaguez, en realidad sufría de condición médica

Un conductor de SITP fue detenido por miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá al presentar un comportamiento errático. El operador de la empresa Masivo Capital fue señalado de estar en estado de embriaguez, pero estaba sufriendo una condición médica.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 25 de sept, 2025
Conductor de SITP, señalado de estar en estado de embriaguez, en realidad sufría de condición médica
El conductor del SITP estaba pasando por una crisis de salud durante su turno.
