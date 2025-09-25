Nueva tutela de otro Brayan contra presidente Petro “por su afirmación desacertada” sobre el nombre

Fue admitida una nueva tutela contra el presidente Gustavo Petro, radicada por un ciudadano de nombre Brayan ante el Juzgado Doce Penal del Circuito con función de conocimiento de Bogotá.

La persona indicó que las palabras del mandatario colombiano, expresadas durante un consejo de ministros al referirse a quienes se llaman Brayan, han generado “infinidad de bullying por intermedio de memes, videos, redes sociales que han afectado mi integridad”.

Petro expresó en el encuentro, que hay “unos muchachos perdidos en la vida” llamados “Brayans”. Según él, “en todo barrio popular hay un 'Brayan', que se lleva a las mujeres quién sabe a qué y después las deja botadas y embarazadas”.



“Me he sentido discriminado y rechazado”

Según la acción de tutela publicada por la revista Semana, el demandante afirmó que “el bullying, discriminación y estigmatización ocasionados por estas afirmaciones han afectado gravemente mi honor y honra, más aún cuando he sido defensor de la política implementada por el mandatario Gustavo Francisco Petro Urrego; al punto de generar depresión y pensar en esconderme o dejar de existir”.



“Con la afirmación realizada en el consejo de ministros el señor presidente Gustavo Francisco Petro Urrego está garantizando datos que no son ciertos, distorsionando la realidad, afectando el honor de todos aquellos ‘Brayans’ que no se encasillan en la descripción realizada por el mandatario”, dijo, añadiendo que “me he sentido discriminado y rechazado producto de lo que ha causado este encasillamiento por el simple hecho de tener el nombre de ‘Brayan’”.

Por eso le pidió al presidente que se retracte públicamente de sus señalamientos, “corrigiendo las manifestaciones realizadas con respecto a las personas con el nombre ‘Brayan’ con el fin de restaurar mi reputación y la de otros aquellos que se han visto afectados con este acontecimiento”.



Con palabras de Petro “no solo somos un meme, ahora somos personas peligrosas”

El otro demandante, Jhon Brayan Enciso Quintero, también le pidió al mandatario que se retracte. En diálogo con Noticias Caracol manifestó que “me he sentido obviamente ofuscado, toda vez que estas palabras ofenden demasiado, no solo a esta persona sino a todos los Brayan, decir que somos unas personas vampiras y perdidos en la vida solo por tener el nombre Brayan, pues la verdad no es justo”.

En su tutela, Brayan Enciso señalaba que "olvida el accionado que el nombre Brayan es una variante moderna y fonética de Brian, un nombre de origen celta. Su etimología y origen proviene del celta antiguo Bri, que significa noble, fuerte, colina elevada o de gran altura. El nombre Brian se hizo famoso en Irlanda gracias a Brian Boru, un rey irlandés que unificó el país y derrotó a los vikingos".

En su conversación con Noticias Caracol, contó que su nombre empezó a usarse en el país “desde mediados de los años ochenta. Esto se da porque Estados Unidos ingresa radicalmente a Colombia en ciertas ayudas, donde varios estadounidenses con el nombre Brian pues han llegado a este país y desde allí pues como ninguna persona se llamaba Brian, los padres comenzaron a manifestar y a copiarse estos nombres que eran de Estados Unidos, personas importantes y demás”.

Sobre las palabras de Petro, Brayan expresó que “el tema se ha visto de manera de risa, pero no ha trascendido tanto. Es decir, es normal como cualquier nombre, el Kevin, el Carlos, el Juan, cuando se refieren a que son los donjuanes, que son personas que tienen muchas mujeres. Eso es un tema completamente normal y que es de la cultura colombiana, pero que provenga del presidente de la República, lo que pasa y ocasiona es que la identidad de una persona que se llama Brayan, pues esta percepción social aumenta en un grado negativo, puesto que ahora no solo somos, digamos, un meme, sino que ahora somos personas peligrosas y que tenemos una situación que de pronto dijo el presidente, ‘vampiros y que somos codiciosos’”.

