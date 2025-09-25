En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Nueva tutela de otro Brayan contra presidente Petro “por su afirmación desacertada” sobre el nombre

Nueva tutela de otro Brayan contra presidente Petro “por su afirmación desacertada” sobre el nombre

El demandante dice que las palabras del jefe de Estado lo han llevado a un estado de “depresión y pensar en esconderme o dejar de existir”. Anteriormente, otro ciudadano llamado Brayan había radicado una tutela, afirmando que sufre “un estigma social negativo”.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 25 de sept, 2025
Comparta en:
