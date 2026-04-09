Largas filas para tramitar el pasaporte en Bogotá este 9 de abril: ¿cuál es la razón de la falla?

Desde muy temprano, este miércoles 9 de abril, las sedes Centro y Norte para laexpedición de pasaportes en Bogotá volvieron a registrar largas filas de personas que buscaban renovar o tramitar por primera vez el documento. Aunque muchos ciudadanos tenían cita, otros llegaron con la expectativa de ser atendidos o de recibir alguna respuesta después de lo ocurrido el pasado 8 de abril. La razón del represamiento no fue un aumento inesperado de la demanda ni cambios en los requisitos, sino una falla técnica que obligó a la Cancillería a suspender buena parte del servicio.



¿Por qué hay fallas para tramitar el pasaporte?

La propia Cancillería informó que, debido a un problema técnico, la atención para el trámite de expedición de pasaportes fue suspendida temporalmente en las oficinas de Bogotá, específicamente en las sedes Centro y Norte. El anuncio se hizo público el martes 8 de abril y se mantiene durante este 9 de abril, lo que explica por qué, a pesar de la suspensión, cientos de personas acudieron igualmente a las oficinas. Según lo indicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la falla está relacionada con el Sistema Integral de Trámites al Ciudadano, conocido como SITAC. Esta plataforma es la que soporta procesos clave como el agendamiento de citas, el registro de información, la captura de datos y la gestión de trámites en línea asociados al pasaporte y a otros servicios consulares.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La Cancillería explicó que el sistema presentó intermitencias que impidieron adelantar con normalidad los trámites de expedición. Ante esa situación, la entidad tomó la decisión de suspender temporalmente la atención para nuevas solicitudes y renovaciones, mientras se adelantaba una intervención técnica profunda en la plataforma. Esta intervención quedó a cargo de la Dirección de Gestión de Información y Tecnología del Ministerio. Aunque la expedición quedó suspendida, la Cancillería aclaró que la entrega de pasaportes ya tramitados continuó operando con normalidad. Es decir, las personas que ya habían completado el proceso y solo estaban pendientes de reclamar el documento pudieron hacerlo sin inconvenientes. La afectación se concentró exclusivamente en los trámites que requieren el uso completo del sistema, como solicitudes nuevas y renovaciones.

Desde la madrugada, varias personas hacen fila en la sede norte de la Cancillería en Bogotá. Algunos llegaron desde las 2:00 a. m. para alcanzar un puesto temprano y obtener respuesta a sus trámites apenas inicie la atención, en medio de las fallas del sistema de pasaportes y… pic.twitter.com/J6CqEoInTN — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) April 9, 2026

Cancillería habla de "amenaza cibernética"

Hace algunas horas, la Cancillería informó "con el apoyo y coordinación del Grupo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia - ColCERT, informa a la ciudadanía que, una vez realizado el análisis preliminar por las recientes intermitencias en los servicios de información, se identificó un actor de amenaza cibernética sobre una parte de la infraestructura tecnológica. Ante esta situación, se activaron los protocolos de seguridad digital correspondientes para continuar garantizando la protección y salvaguardar la información de los ciudadanos, la cual no se ha visto comprometida".



Hasta el momento, la Cancillería no ha precisado una fecha exacta para el restablecimiento total del servicio de expedición en Bogotá. Lo que sí ha reiterado es que se trabaja para solucionar de manera definitiva las fallas del sistema y garantizar la continuidad de los trámites digitales que dependen de la plataforma SITAC.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL