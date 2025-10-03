Las dos hipótesis encontradas sobre fallecimiento de chef Cristian Montaño en Ibagué

Las autoridades en Ibagué, Tolima, reportaron el fallecimiento del chef Cristian Montaño en el Parque Centenario. En torno a esta muerte hay versiones encontradas y una de ellas es la del presidente Gustavo Petro, quien señaló que a Montaño lo asesinaron, mientras que la Secretaría de Salud de Ibagué indicó que murió tras sufrir un paro cardiorrespiratorio.

En un video que se ha publicado en redes sociales se ve el momento en que la Policía Nacional subió a una patrulla al chef para trasladarlo a un hospital.

La Policía Metropolitana de Ibagué le indicó a Noticias Caracol que "Policía no se va a pronunciar sobre el hecho en atención a que no se determinó que fuera una muerte violenta".



A través de sus redes sociales, el presidente de la República habló sobre un crimen relacionado con las posturas políticas de Montaño. “En el Parque Centenario de Ibagué, hermoso lugar donde tantas veces, en la tarde, respiré el oxígeno soñando con un nuevo país, han asesinado a golpes en la cabeza a Cristian Montaño: chef, joven, trabajador, petrista. Lo asesinaron por simpatizar con mis ideas y mis acciones”, explicó el mandatario.

Según el presidente Gustavo Petro, al chef “lo golpeó un individuo con nazismo en su corazón. Hoy no lloramos en el Parque Murillo Toro. Hoy demostraremos que el Tolima nunca fue nazi, que el Tolima grande fue libertario, patria de los grandes presidentes progresistas. Hoy quiero que cada tolimense, hombre o mujer, campesino o trabajador urbano, estudiante, lleve en el corazón a Cristian Montaño. Que alguien lo pinte en una bandera, con su traje de chef y su rostro de joven esperanzado. Los nazis quieren otra vez matar a la juventud porque les aterra que los privilegiados de siempre pierdan el poder”.

Por su parte, la alcaldesa de Ibagué, Johana Aranda, manifestó desde su cuenta de X que “lamentamos profundamente la muerte del joven Cristian Montaño. Me uno al dolor de su familia, amigos y todos aquellos que hoy sienten este vacío. Pero también quiero ser clara: esta tragedia no debe usarse para dividirnos más ni para incendiar los corazones de los ibaguereños”.

Agregó que “no permitamos que el dolor de una familia se convierta en excusa para profundizar la confrontación. Ibagué merece ser un territorio de respeto, convivencia y paz. Hoy hacemos un llamado a la serenidad, la tolerancia y el diálogo”.



¿De qué murió chef Cristian Montaño?

En cuanto a las causas de la muerte del chef Cristian Montaño, el secretario de Gobierno de Ibague, Francisco Espín, indicó que “se tiene noticia de Policía que un ciudadano estaba afectado en su salud a los alrededores del Parque Centenario. Fue atendido por el cuadrante y esta persona, en atención a su estado, fue remitida a una importante clínica de nuestra ciudad”.

La secretaria de Salud de Ibagué, Martha Liliana Ospina, también se pronunció y explicó que el ciudadano “ingresó en paro cardiorrespiratorio. Los profesionales de la salud realizaron la reanimación avanzada dentro de las instalaciones de esta clínica. Posteriormente, el paciente fue estabilizado, llevado a toma de tac de cráneo, donde se descartó presencia de hemorragias y fracturas”.

Agregó la secretaria Ospina que “el paciente presentó una inadecuada evolución clínica, más de dos paros cardiorrespiratorios, ingresó a unidad de cuidado intensivo, en el examen no se evidenció presencia de traumas, lesiones o laceraciones. Será Medicina quien determine las causas del fallecimiento”.

