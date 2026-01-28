El trayecto del avión al servicio de Satena que se accidentó en Norte de Santander: nuevos detalles

Un avión turbohélice de la empresa Searca que prestaba sus servicios a la aerolínea colombiana Satena se vino a tierra en el Catatumbo este miércoles. La aeronave, un bimotor Beechcraft 1900, desapareció en el departamento de Norte de Santander, con 15 personas a bordo, y fue hallado accidentado y sin sobrevivientes. En esta iban 13 pasajeros, entre ellos el congresista Diógenes Quintero Amaya, y dos tripulantes, agregó la aerolínea en un comunicado en el que confirmó la noticia. Se trataba de una aeronave beechcraft 1900 de fabricación estadounidense de 1995 con capacidad para volar distancias hasta de 2.700 kilómetros, con capacidad para 19 pasajeros, y que, según la Aeronáutica Civil, sumaba unas 32 mil horas de vuelo.

Según los controladores de tráfico aéreo, poco antes del mediodía de este miércoles se perdió comunicación con la aeronave, en un punto cercano a la población de Playa de Belén, en Norte de Santander. Los campesinos de la zona, luego de tres horas de desaparecido, lo encontraron estrellado.

A las 11:42 a.m. de este miércoles el avión de Satena con matrícula HK-47-09 despegó del Aeropuerto Internacional Camilo Daza en Cúcuta, capital del Norte de Santander. Su destino era Ocaña, municipio de ese mismo departamento, cuyo pronóstico indicaba aterrizar 25 minutos después, sobre las 12:05 del mediodía. Sin embargo, a las 11:54 a.m., a pocos kilómetros de llegar a Ocaña, el radar del centro de control perdió comunicación con la aeronave entre los municipios Playa de Belén y Hacarí y no llegó al aeropuerto Aguas Claras, donde debía aterrizar. Las comunidades reportaron haber escuchado un fuerte estruendo y comenzaron a dirigirse al punto.



Satena agregó que el vuelo NSE8849 que "despegó sobre las 11:42 a.m. y tenía previsto su aterrizaje alrededor de las 12:05 p.m., reportó su último contacto con el control de tráfico aéreo a las 11:54 a.m.".



Mientras tanto, aeronaves de la fuerza aeroespacial colombiana hicieron un reconocimiento aéreo para tratar de ubicar el avión desde el aire. Las autoridades descartaron que sobrevolara fuera de los radares al saber que el avión tenía una autonomía de vuelo hasta las 2 p.m., es decir el tiempo máximo que la aeronave podía permanecer en el aire sin repostar combustible o recargar baterías.

Por su parte, la Aerocivil informó que puso en marcha el protocolo de investigación y que ya está adelantando el proceso de recopilación de evidencia para analizar los factores en los que ocurrió el accidente. De momento, las autoridades no manejan ninguna hipótesis. Lo que sí adelantó esa autoridad es que la zona donde fue hallada la aeronave enfrenta condiciones metereológicas adversas. "Es una aeronave que contaba con sus permisos vigentes para la operación", adelantó el coronel Álvaro Bello, director técnico de investigación de accidentes de la Aerocivil.

El coronel Bello, además, detalló que no hay información sobre una última comunicación de la aeronave en la que se haya reportado alguna emergencia. "La baliza del avión está en proceso de investigación en este momento", agregó.

Luego de más de tres horas desaparecido, el avión siniestrado se halló en zona boscosa de la vereda Curasica, una zona montañosa que hace parte del municipio de La Playa de Belén, de Norte de Santander, situado a solo media hora de Ocaña.

En el avión, además del congresista Diógenes Quintero Amaya, viajaba su asistente Natalia Acosta. Los otros pasajeros fueron identificados como María Álvarez Barbosa, Carlos Salcedo (candidato al Congreso), Rolando Peñaloza Gualdrón, María Díaz Rodríguez, Maira Avendaño Rincón, Anayisel Quintero, Karen Parales Vera, Anirley Julio Osorio, Gineth Rincón, Maira Sánchez Criado y Juan Pacheco Mejía. La tripulación estaba compuesta por los capitanes Miguel Vanegas y José de la Vega.

El congresista Quintero Amaya era representante a la Cámara por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz (Citrep) de la región del Catatumbo (Norte de Santander), y había llegado a ese escaño en 2022 con el respaldo de comunidades víctimas del desplazamiento forzado en esa zona del país. Quintero, que fue defensor regional del Pueblo en Ocaña, buscaba la reelección en los comicios legislativos del próximo 8 de marzo, esta vez como candidato del Partido de la U por Norte de Santander.

