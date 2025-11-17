En vivo
Sede de RCN en Cali sufrió dos ataques con explosivos: en el primero el artefacto no estalló

Los hechos no dejaron personas afectadas, pero un tercer atentado, perpetrado contra la estación de Policía Los Mangos, causó lesiones en dos uniformados y un civil. Esta es la hipótesis detrás de los ataques.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 17 de nov, 2025
