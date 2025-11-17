Sede de RCN en Cali sufrió dos ataques con explosivos: en el primero el artefacto no estalló

Cali sigue siendo blanco de ataques con explosivos. En las últimas horas, la sede de RCN fue blanco de dos atentados con explosivos por parte de desconocidos. Las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 400 millones de pesos para poder ubicar y capturar a los responsables. (Lea también: Atentado en Cali: lanzan granada a estación de Policía y deja tres personas lesionadas)

La Personería Distrital de Cali rechazó "de manera categórica el atentado" que, afirmó, "atenta contra la libertad de prensa, la seguridad ciudadana y el derecho de todos los caleños a estar informados".

"El cobarde atentado contra las instalaciones de RCN Cali es un acto desesperado de los terroristas, a los que estamos persiguiendo y acorralando en un trabajo articulado con la Policía, las Fuerzas Militares, la Fiscalía y todas las capacidades del Estado", afirmó en X el alcalde de la ciudad, Alejandro Eder.



¿Cómo fueron los atentados a RCN?

El primero ocurrió el sábado 15 de noviembre, pero el artefacto no explotó. El segundo, lanzado el domingo, explotó generando daños materiales en la sede, ubicada en el barrio industrial Los Mangos.



Un tercer ataque se registró en la estación de Policía de ese mismo sector. Allí, tres personas resultaron heridas: dos uniformados y un civil, todos fuera de peligro.



Jairo García, secretario de seguridad de Cali, dijo en Noticias Caracol en vivo que los hechos podrían estar relacionados “con una retaliación frente a ese resultado tan importante como la baja de alias Veneno, que era un cabecilla importante de la Jaime Martínez”, de las disidencias de las Farc.

El alcalde envió un mensaje de solidaridad a los trabajadores de RCN y a los heridos por el otro atentado: "Vamos a identificar, perseguir y a encontrar a los responsables de este acto criminal".

No obstante, solicitó al Gobierno nacional intervención inmediata y medidas de alto impacto, incluidas acciones similares a los bombardeos recientes en el Guaviare, para contener las acciones de grupos armados ilegales. “Tenemos esa amenaza latente que es cuestión de tiempo si siguen poniendo bombas en Cali”, sostuvo.



“Se debe garantizar la protección de los medios”

Desde diversos sectores rechazaron el ataque a la sede de RCN. Gerardo Mendoza, personero de Cali, dijo que “estos hechos violentos una grave amenaza para la seguridad ciudadana y un atentado directo contra la libertad de prensa, derecho fundamental que sostiene la democracia”.

"La libertad de prensa es un pilar de la democracia. Solicitamos a las autoridades avanzar con celeridad en la investigación y garantizar la protección de los medios de comunicación", expresó en X el procurador general, Gregorio Eljach.

RCN es uno de los grupos de medios de comunicación más importantes de Colombia, compuesto por un canal de televisión y una red de emisoras de radio.

En Cali, capital del departamento del Valle del Cauca y la tercera ciudad más importante de Colombia, tienen presencia las disidencias de las extintas Farc, bandas herederas del paramilitarismo y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln).

El pasado 21 de agosto, un camión cargado con explosivos fue detonado en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, en una transitada avenida de Cali, ataque que causó la muerte de seis civiles y más de 80 heridos.

