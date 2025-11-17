Tras presuntas irregularidades en caso de Juliana Guerrero, Fundación San José dice ser “víctima”

La Fundación San José, donde Juliana Guerrero habría realizado estudios de Contaduría, se pronunció luego de que el Ministerio de Educación abriera una investigación contra la institución. A través de un comunicado, el ente educativo aseguró ser “víctima” y envió un mensaje a sus alumnos y egresados. (Lea también: Juliana Guerrero luego de que Fundación San José anuló títulos: "Ya no aspiro a ser viceministra")

De acuerdo con el ministerio, el proceso preliminar sancionatorio se inició "luego de varias visitas de inspección que permitieron identificar posibles incumplimientos en los procesos institucionales y en la normatividad nacional vigente". Dichas visitas se realizaron desde marzo de 2025.

La investigación se abrió luego de que la Fundación San José informara que había decidido "anular de manera unánime los títulos universitarios correspondientes a los programas" de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria y el programa profesional de Contaduría Pública de Juliana Guerrero.



Lo anterior, porque "la revisión del historial académico de Juliana Guerrero en los sistemas institucionales no evidenció registro alguno de actividad académica, participación en clases ni evaluaciones en la plataforma virtual, tanto en el programa de Tecnología en Gestión Contable y Tributaria como en el programa profesional de Contaduría Pública".



No obstante, la joven aseguró en declaraciones a la revista Cambio que “yo estudié, tengo mis notas y actas. La universidad las tiene también. No entiendo por qué ahora cambian la versión, cuando durante meses dijeron que sí había cursado el programa y que solo me faltaba presentar las Saber Pro”.

"Me conectaba virtualmente, cumplí con los trabajos y evaluaciones. Fui buena estudiante", subrayó.



“Ningún estudiante ni egresado perderá sus derechos educativos”

Entretanto, la Fundación San José se pronunció por la investigación que adelanta el Ministerio de Educación, aclarando que “la Institución continúa operando con total normalidad y reafirma su compromiso con la transparencia, el rigor académico y la protección de sus estudiantes y egresados”.

Por eso, hizo “un llamado a la tranquilidad: ningún estudiante ni egresado perderá sus derechos educativos, y la Institución ha venido trabajando de manera articulada y respetuosa con el Ministerio de Educación Nacional, suministrando toda la información requerida y adoptando las medidas de verificación necesarias”.

Asimismo, expresó su rechazo enfático a “que la situación esté siendo utilizada con fines políticos o electorales para afectar la imagen de la Institución y, con ello, a miles de estudiantes y sus familias”, así como “cualquier intento de atribuirle actos de corrupción, pues tales señalamientos carecen de fundamento y no cuentan con bases serias que permitan comprometer a una institución de educación superior”.

Añadió que “la Fundación de Educación Superior San José es víctima de las presuntas irregularidades que hoy se investigan y ha colaborado de manera plena y permanente con las autoridades para su esclarecimiento. Seguiremos actuando con responsabilidad, transparencia y respeto absoluto por el debido proceso”.

