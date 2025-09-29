En vivo
COLOMBIA
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Ya son 13 las muertes por licor adulterado en Barranquilla: qué se sabe de la nueva víctima

Ya son 13 las muertes por licor adulterado en Barranquilla: qué se sabe de la nueva víctima

Este lunes 29 de septiembre se confirmó una nueva persona fallecida por causa de la intoxicación masiva que dejó el consumo de licor adulterado en la ciudad de Barranquilla. Esto se sabe de la nueva víctima.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 29 de sept, 2025
Imagen de referencia de licor adulterado.
Archivo

