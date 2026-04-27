Reportan impresionante incendio en Itagüí, Antioquia, en la antigua fábrica Coltejer: esto se sabe

En horas de la tarde de este 27 de abril se avistó una inmensa columna de humo en el municipio de Itagüí, Antioquia, aunque personas en el Valle de Aburrá reportaron esta escena desde distintos municipios. Un incendio queahora cobra grandes proporciones habría iniciado en unas bodegas, donde antes estaba la antigua fábrica de Coltejer.

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El Cuerpo de Bomberos de Itagüí llegó hasta el lugar para controlar la conflagración, pero los uniformados requirieron la asistencia de equipos bomberiles de municipios como Bello, Sabaneta, La Estrella, Caldas y la ciudad de Medellín. En este momento hay más de 40 bomberos trabajando para extinguir las llamas.

La información preliminar indica que el incendio estaría afectando a varias bodegas de bicicletas que hay en la zona. Alrededor de 400 personas fueron evacuadas y se resguardan en la estación Envigado del Metro de Medellín. También hay restricciones en la movilidad por la emergencia.



#LoÚltimo | En Itagüí se registra un fuerte incendio que provoca múltiples afectaciones. El incidente habría acontecido en una zona de bodegas de bicicletas. Esto se sabe.



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