Lo que se sabe de estudiante que murió imitando pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri

El 'Stream Fighters 4' ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales, especialmente por como terminó la pelea entre las influencers Yina Calderón y Andrea Valdiri. Sin embargo, la noticia ha tomado otro rumbo más allá de la viralidad, luego de que un joven muriera al intentar replicar lo que pasó entre las famosas.



¿Quién era el joven que murió y qué fue lo que pasó?

En las redes sociales se ha hecho viral el final de la pelea, la cual duró tan solo 20 segundos antes de que Calderón renunciara. El hecho generó todo tipo de reacciones en las redes sociales, por lo que un grupo de jóvenes en Barranquilla pensó en hacer una imitación divertida de la situación.

En la imitación participaron Camilo Andrés Garzón Díaz, de 23 años, y Melani Salomé Sánchez, de 18. Ambos decidieron imitar la pelea de las famosas en medio de risas con varios de sus amigos, pero el momento de diversión terminó abruptamente cuando Melani le dio a Camilo un golpe que acabó dejándolo inconsciente y terminó quitándole la vida.

Los hechos se dieron en la calle 79 con carrera 70, en el barrio Alto Prado, en Barranquilla, cuando un grupo de amigos intentaba imitar el momento viral. Según medios locales, la joven le dio un golpe directo en la cara a su amigo, quien cayó inconsciente y rápidamente fue trasladado a la Clínica de la Costa, donde los médicos realizaron maniobras de reanimación durante varios minutos pero fue imposible y momentos más tarde confirmaron su deceso.



Según los primeros reportes, Camilo murió a causa de un trauma craneoencefálico. Por su parte, las autoridades detallaron que tanto la víctima como quienes lo acompañaban estaban bajo los efectos de bebidas alcohólicas al momento de lo ocurrido.



¿Qué ocurrió con la otra joven implicada?

Tras la muerte del joven de 23 años, quien estaba próximo a graduarse de Derecho en la Universidad Sergio Arboleda, Melani Salomé Sánchez, de 18, fue capturada por la Policía Metropolitana de Barranquilla por el delito de homicidio culposo, ya que su intención no era acabar con la vida de su amigo, pero su acción fue la que desencadenó que este perdiera la vida.

En medio de la situación que enluta a la ciudad, el círculo cercano de Camilo y a la Universidad Sergio Arboleda, quienes se han pronunciado en redes sociales lamentando lo ocurrido describiendo a Camilo como un joven disciplinado, amigable y trabajador, la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación para establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar si hubo negligencia o participación por parte de las demás personas presentes en el momento.



¿Qué pasó en la pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri?

La batalla entre Yina Calderón y Andrea Valdiri prometía ser el clímax del evento, pero resultó en un desenlace abrupto: en menos de 20 segundos de combates, Valdiri conectó varios golpes, Calderón solicitó el abandono y abandonó el ring.



La multitud reaccionó con abucheos y desconcierto, mientras en redes sociales se multiplicaban los clips del abrupto final. Tropicana FM reportó que Yina abandonó el escenario entre silbidos del público y explicó luego que “no estaba en condiciones físicas” para continuar.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL