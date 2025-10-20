En vivo
Lo que se sabe de estudiante que murió imitando pelea entre Yina Calderón y Andrea Valdiri

Lo que inició como una broma terminó en tragedia, cuando un joven de 23 años recibió un golpe fatal tratando de imitar lo que pasó en el evento de Westcol.

Por: María Paula González
Actualizado: 20 de oct, 2025
Pelea en evento de Westcol
Jóvenes protagonizaron tragedia al querer replicar la pelea de Andrea Valdiri y Yina Calderón -
Foto: Tomada de la transmisión

