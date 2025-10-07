En vivo
Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Lo que se sabe del asesinato de hombre gay en Sincelejo: "no tenía conflictos ni enemigos conocidos"

Lo que se sabe del asesinato de hombre gay en Sincelejo: "no tenía conflictos ni enemigos conocidos"

La organización Caribe Afirmativo denunció que el cuerpo sin vida del hombre de 38 años de edad fue hallado el domingo y que "presentaba heridas provocadas con un objeto contundente". Van 59 personas LGBTIQ+ asesinadas en Colombia.

Por: William Moreno Hernández
Actualizado: 7 de oct, 2025
Luis Enrique Quiñones.
