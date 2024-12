Madre e hija murieron en río Frío, Magdalena, cuando volqueta les cayó encima

Una inesperada tragedia ocurrió el pasado jueves 12 de diciembre de 2024, en un balneario turístico en el corregimiento de Río Frío, entre los municipios de Ciénaga y Zona Bananera, en el departamento del Magdalena. Una mujer y su hija fallecieron mientras celebraban el cumpleaños de la pequeña, a causa de una volqueta.

Omaira Castro, de 34 años, se encontraba con su familia y amigos en el río Frío, festejando el quinto cumpleaños de su hija en la tarde del pasado jueves. En medio del festejo, las dos fueron sorprendidas por una volqueta que cayó al precipicio justamente donde ellas estaban ubicadas.

De acuerdo con la información recopilada por el diario capitalino El Tiempo, de forma preliminar se conoce que la volqueta habría presentado fallas mecánicas en su trayecto, lo que ocasionó que terminara volcándose y cayendo al río.

El conductor del vehículo de carga perdió el control en la vía y las piedras que llevaba en la tolva hicieron que la trayectoria del automotor fuese mortal para las dos mujeres. El impacto fue tan brutal que acabó con la vida de madre e hija en el lugar de los hechos.

Las autoridades iniciaron las pesquisas en la escena del accidente de tránsito - El Informador

Publicidad

Testigos narraron el momento en el que cayó la volqueta

"Todo era felicidad; los niños jugaban en el río mientras los adultos compartían. De repente, solo escuchamos un estruendo y gritos por todos lados", le aseguró un testigo al medio citado.

Los pasajeros del vehículo de carga resultaron heridos, pero las lesiones no fueron mortales. Recibieron atención médica en un centro hospitalario.

Publicidad

Las autoridades iniciaron las pesquisas en la escena del accidente de tránsito para aportar información a la investigación de lo sucedido, que busca esclarecer las verdaderas causas del volcamiento que acabó con la vida de madre e hija.

Mientras tanto, familiares y amigos de Omaira Castro y su pequeña hija se encuentran indignados por el accidente que acabó con la felicidad de una humilde celebración de cumpleaños y, a su vez, dejó un vacío inmenso entre sus parientes.