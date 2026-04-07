Madre e hijo fueron asesinados en Villavicencio: presunto homicida entró para robar en la vivienda

La ciudad de Villavicencio, Meta, está conmocionada por un crimen cometido en el barrio San Antonio el pasado 3 de abril. Una mujer de 30 años, Maryi Paola Barragán Pardo, y su hijo, un menor de 12 años de edad, fueron encontrados sin vida dentro de su apartamento. El presunto responsable de este doble homicidio fue capturado. Fiscalía dio detalles sobre el caso, que habría ocurrido originalmente por un hurto.



Las autoridades hicieron el terrible hallazgo después de que el padre de Barragán alertara que su hija no respondía a llamadas y mensajes. De acuerdo con reportes de la Policía Nacional, ambas personas presentaban signos de violencia cuando fueron encontradas por sus uniformados, quienes tuvieron que forzar la entrada para poder ingresar al inmueble. Jefferson Eduardo Bobadilla Acuña, un joven de 19 años, sería el supuesto homicida.



Entró al apartamento por robarlo

De acuerdo con la investigación emprendida por el ente judicial, los hechos ocurrieron en pleno Viernes Santo. Este joven tuvo acceso a las llaves del apartamento donde residían las víctimas. El hombre habría ingresado en horas de la mañana con el propósito de robar las cosas que había en la vivienda y posteriormente habría ahorcado a la mujer y al menor de edad. La agresión causó la muerte a ambos. Fiscalía detalló que el presunto homicida también se apropió de un dinero en efectivo.



La Policía Nacional capturó al hombre en flagrancia tras el despliegue de todas sus capacidades operativas de investigación criminal e inteligencia, que permitió ubicar e identificar al sospechoso. Al parecer, este presunto criminal pretendía ingresar nuevamente al apartamento, pues fue hallado por los uniformados con las llaves de la vivienda ajena en su poder en el barrio La Reliquia.



Pensaba desocupar el apartamento

Entre otros detalles revelados por la investigación, algunos testigos manifestaron en entrevistas que lograron reconocer al individuo; lo vieron salir de la vivienda y, además, estaba buscando quién le ayudara para desocupar el apartamento y extraer más objetos de valor. Con el acervo probatorio acumulado por la Fiscalía, un juez de control de garantías legalizó la captura de este hombre. Por petición del ente judicial, se le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. Un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Meta le imputó el delito de homicidio agravado. Bobadilla no aceptó el cargo.



El hecho ha generado rechazo en la comunidad. La Policía Nacional manifestó su repudio a este acto de violencia contra la mujer y la familia. A su vez, demostró su compromiso de llevar ante la justicia al presunto responsable y de esta manera evitar que este lamentable hecho quedara en la impunidad.

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María Paula Rodríguez Rozo

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