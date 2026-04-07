Habla médico del bebé que falleció en Cartagena tras cirugía de corazón, que esperó por casi 50 días

La familia del bebé Isaías David llora su fallecimiento después de casi 50 días de incertidumbre en los que esperaban que el menor recibiera una cirugía al corazón. El caso ha generado múltiples reacciones, ya que la familia del bebé asegura que sortearon obstáculos administrativos que hoy desembocan en esta triste pérdida. Noticias Caracol habló con el médico que atendía al pequeño Isaías y conoció más detalles de este episodio que ha conmocionado a muchos.



Los detalles sobre el caso médico de Isaías David

El bebé solo tenía un mes y medio de nacido y falleció por una cardiopatía. Esta condición requería de una internación quirúrgica. Según la madre de Isaías David, esta operación no podía realizarse en el municipio de Bosconia, Cesar, por lo que fue trasladado a un centro médico de mayor complejidad en Cartagena el pasado 18 de marzo. Así lo confirmó la Nueva EPS a Noticias Caracol.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Aunque la cirugía fue realizada, muchos días después, el menor falleció en la mañana de este 5 de abril. La espera marcó la antesala a esta tragedia que asola a una madre y su familia.



Habla médico que atendió al bebé

Julio César Gulfo es médico pediatra y fue el profesional que atendió al pequeño. El galeno detalló a este noticiero que el menor padecía de una cardiopatía congénita compleja; nació con una malformación en el corazón que impedía que la sangre de Isaías se oxigenara correctamente, lo cual afectaba al resto del organismo. Además, tampoco llegaba la oxigenación bien. Por ese motivo, el menor tenía una clase de ducto (o ductus) que todos los seres humanos tienen cuando están en el útero. Este ducto se mantuvo abierto en el caso de Isaías para mantenerlo con vida.



Las complicaciones de salud se veían reflejadas en la apariencia del bebé. “Al llegar físicamente, se nota cianótico”, explica el profesional. Es decir, el paciente reflejaba que sus manos, pies, boca y varias partes del cuerpo en general estaban poniéndose moradas. Isaías David vivía, pero con una condición que tiene alto riesgo de mortalidad. “El niño al nacer le lograron colocar el medicamento para mantenerle el ductus. Eso lo mantuvo vivo hasta que llegó acá (a Cartagena) y lo pudieron trasladar”, detalló el médico.

Sin embargo, el drama que pasó la madre de este bebé no es una cuestión simple. El traslado ocurrió después de que la comunidad la apoyara para protestar y bloqueara entre todos la Troncal del Caribe, por la entrada de Bosconia.



La importancia del medicamento que mantuvo al bebé con vida

El pediatra es enfático en que, conforme esperaban la cirugía, el personal médico suministró el fármaco denominado Prostin, necesario para que el ducto no se cerrara con el paso del oxígeno y así pudieran realizar la intervención. El médico reveló que él no hizo parte de la intervención, pero estuvo a cargo de un cirujano cardiovascular, experto en la materia, que reconoció lo difícil de este proceso. “Él nos comenta que fue una cirugía bastante completa (...) Es un niño de mes y medio, los vasos son milimétricos”, relató Gulfo. A pesar de todo, la cirugía transcurrió según lo planeado.



Y agregó: “Ingresó en estado bastante crítico. Sus primeras 24 horas fueron angustiantes para todo el personal. Tuvo alrededor de cinco paradas cardíacas, recibió la reanimación e inmediatamente respondió”. El domingo, día en el que falleció, el menor sufrió tres paros cardíacos y falleció a las 10:00 a. m. El lunes 6 de abril se llevaron a cabo las honras fúnebres en Bosconia.



María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

¿Tiene una historia que contar?

Escríbanos a mprodrir@caracoltv.com.co