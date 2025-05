Madre enfrentó a dos ladrones armados en Cúcuta que intentaron robar a su hija y todo quedó en video

La situación de inseguridad en Cúcuta, Norte de Santander, no da tregua. A plena luz del día del pasado 13 de mayo, un par de ladrones armados intentó asaltar a una joven universitaria que llegaba a su casa. La mamá de la víctima salió a la calle para defender a su hija y le lanzó golpes a uno de los sujetos sin importarle que amenazaban con dispararle.

La mujer habló con Noticias Caracol y contó por qué decidió actuar así. La valiente reacción quedó en video y, gracias a esas imágenes, ya los dos sujetos fueron identificados y ahora son buscados por la Policía Nacional.

“El man no sabía a quién apuntarle, si a mi hija o a mí”

Fueron 40 segundos los que duró el intento de robo a la universitaria de 20 años que llegó en su motocicleta a su hogar. Las imágenes captadas por una cámara de seguridad mostraron cuando un hombre de camisa roja la interceptó. Un segundo sujeto en otra motocicleta se detuvo al otro costado de ella, dejándola acorralada.

En ese instante, la madre de la víctima salió de la casa y, sin pensarlo dos veces, se enfrentó verbalmente a los delincuentes.

“El man ya empezó a quitarle las pertenencias, la cadenita que traía, la pulsera, y yo salí, yo dije, ‘pero ¿qué pasó?, ¿qué le están haciendo?’. Entonces me puse grosera, yo ni supe qué fue lo que les dije. Entonces ese le dijo al otro, ‘saque el arma y métale un tiro’. Entonces el man todo atortolado y no sabía a quién apuntarle, si a mi hija o a mí”, narró la madre a Noticias Caracol.

El video mostró cómo uno de los ladrones alcanzó a golpearla en el rostro y ella forcejeó con él haciendo que perdiera el equilibrio y cayera al suelo con la motocicleta. “A lo que él se guardó el arma, ahí reaccioné y me le mandé porque me dio mucha rabia. Me le mandé y lo tumbé. Al tumbarlo, pues el viejo también se paró y me manoteaba”, agregó la mujer.

Luego, la joven, presa del miedo, se acercó por la espalda a su progenitora, la tomó de un brazo y la obligó a correr. “Yo comencé a gritarle a mi mamá que se entrara, hasta que tumbó a la persona y ahí fue donde yo tumbé la moto y fui a agarrarla. Mi primer pensamiento fue entrar a mi mamá para que no le hiciera nada y ahí la persona disparó al suelo”, relató la universitaria, quien dice que admira aún más a su madre.

Un par de segundos después, los delincuentes huyeron.

El teniente coronel Gustavo Palacios, comandante de la estación de Policía de Belén en Cúcuta, dijo que “cuando nos enteramos del hecho, ya empezamos a articular todas nuestras capacidades, la policía judicial, inteligencia, ya estamos adelantando la verificación de esos sujetos con las placas de las motocicletas”.

Otra mujer también enfrentó a ladrones en Cúcuta

No es la primera vez que una víctima encara a los delincuentes en esa ciudad del país. El 27 de febrero de 2025, Karen Chaparro encaró a dos hombres armados que la abordaron cuando arribaba a su casa.

"En ningún momento sentí miedo", dijo la joven asaltada en Cúcuta en febrero pasado - Captura de pantalla

Imágenes de una cámara de seguridad evidenciaron cómo los criminales la golpearon para robarla, pero ella forcejeó y se defendió, hasta que finalmente los sacó corriendo. En Noticias Caracol reveló que ella había prestado servicio como auxiliar de Policía.

“En ningún momento sentí miedo, estuve supertranquila, enfocada en acabar con esos dos tipos”, afirmó en su testimonio, contando que uno de los sujetos le dijo que se quedara quieta, “pero en ningún momento pensé en quedarme quieta como él me lo dijo y yo ya había reaccionado a atacarlos a ellos también”.

Lamentablemente le alcanzaron a robar una cadena, pero no pudieron llevarse nada más.