En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
DESAPARICIÓN B KING
JORGE HERNANDO URIBE
PALESTINA
CARTA DE MADURO
BALON DE ORO, HOY
LUISA AGUDELO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Marcela Reyes se pronuncia tras fallecimiento de B-King: "Me quedo con los años compartidos"

Marcela Reyes se pronuncia tras fallecimiento de B-King: "Me quedo con los años compartidos"

La influencer Marcela Reyes reaccionó en redes sociales al fallecimiento de B-King y DJ Regio, quienes se encontraban en México.

Por: María Paula González
Actualizado: 22 de sept, 2025
Comparta en:
Marcela Reyes sobre B-King
Marcela Reyes lamentó muerte de B-King, su expareja -
Fotos: Redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad