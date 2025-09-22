Marcela Reyes se pronuncia tras fallecimiento de B-King: "Me quedo con los años compartidos"

Tan solo unas horas después de publicar un comunicado pidiendo ayuda para encontrar a Bayron Sánchez Salazar, B-King, su expareja y Jorge Luis Herrera Ramos, conocido como Dj Regio, ambos músicos desaparecidos en México, Marcela Reyes ahora tuvo que lamentar la muerte de ambos, luego de que fueran hallados sin vida.



Mensaje de Marcela Reyes tras muerte de B-King

A través de sus historias de Instagram, la también DJ escribió sobre un fondo negro un mensaje en el que dejó ver que está afectada por el fallecimiento de su expareja. La famosa señaló que el "dolor inmenso" que siente en este momento es difícil de expresar y que solo Dios podrá sanar su corazón.

"Hoy me cuesta encontrar las palabras. Estoy devastada. En medio de un mundo lleno de ruido, me encuentro enfrentando un dolor tan inmenso que no tiene palabras. Mientras allá afuera la vida continúa, llena de señalamientos injustos, yo cargo con una serie de situaciones difíciles, y solo encuentro refugio y consuelo en Dios", escribió la también modelo e influencer.

Sobre B-King, con quien tuvo una relación amorosa pública que no se salvó de las polémicas, Marcela Reyes indicó que siempre recordará lo bonito que vivió con su también colega y lo importante que fue él para su hijo, fruto de otra relación. "Me quedo con los siete años compartidos, llenos de recuerdos imborrables que no solo llevo en mi corazón, sino también mi hijo Valentino, quien creció junto a Bayron y guarda en su memoria momentos que solo sabemos nosotros".



Finalmente, la famosa pidió por el descanso de B-King, así como por la fortaleza de su familia y, por supuesto, porque haya justicia detrás de este caso. "Hoy solo le ruego a Dios que lo reciba en sus brazos, que le dé descanso eterno y que derrame fortaleza sobre su mamá, su hermana y toda su familia. Que puedan sentir paz en medio del dolor, y que el amor que Bayron dejó siga siendo una luz en este mundo tan oscuro", concluyó.



Marcela Reyes denuncia que es víctima de amenazas

Horas antes de que se confirmara el hallazgo de los cuerpos sin vida de B-King y DJ Regio en México, Marcela Reyes había compartido un comunicado en el que pedía ayuda para encontrar a los dos músicos colombianos en el país azteca. En el texto también llamaba la atención que la famosa denunciaba ser víctima de amenazas en contra de ella y su hijo de 7 años.

La famosa condenó algunas declaraciones de personas que insinuaban que ella estaba relacionada con la desaparición del músico en México, lo que negó rotundamente. Resaltó que estas acusaciones sin fundamento la llevaron a recibir amenazas y mostró algunos de los mensajes que empezó a recibir en medio de esta situación.

"Vamos a ver cómo se pone con su hijo en el colegio. Recuerde que lo que hay es cómo localizarla. Marcela usted tiene un hijo, no vaya a ser que se le pierda", se lee en los mensajes que la famosa recibe en su WhatsApp. Por su parte, Reyes escribió: "Sé de dónde provienen estas amenazas y sé cuál es su intención realmente. Pero todo siempre sale a la luz. Estoy esperando, no en mi tiempo, sino en el tiempo de Dios".

