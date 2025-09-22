En vivo
MUNDO  / Marcela Reyes habló de desaparición de exnovio B-King y reflexionó sobre relación: "Tuvimos errores"

Marcela Reyes habló de desaparición de exnovio B-King y reflexionó sobre relación: “Tuvimos errores”

El reguetonero colombiano desapareció en México, donde adelantaba una gira por la cual se mostró emocionado. Su exesposa, la DJ Marcela Reyes, pidió ayuda para hallarlo.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 22 de sept, 2025
Marcela Reyes y B-King
Marcela Reyes y B-King
