Marcela Reyes habló de desaparición de exnovio B-King y reflexionó sobre relación: “Tuvimos errores”

¿Dónde están Bayron Sánchez y Jorge Herrera? Las familias de los colombianos están agotando todos los recursos para establecer lo que pasó con el cantante de reguetón y el DJ en Ciudad de México, donde fueron vistos por última vez el pasado 16 de septiembre a la salida de un gimnasio en el exclusivo sector de Polanco.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Desde entonces, los artistas fueron declarados como desaparecidos y no se tiene información sobre lo que les pudo pasar luego de salir de ese establecimiento. Bayron Sánchez, conocido en la música urbana como B-King, se presentaba por primera vez en México y contó estar emocionado por la oportunidad. En tanto, el DJ Regio Clown era conocido en ese país y bastante querido en su entorno.

La Fiscalía de Ciudad de México apuntó a que el último registro de los artistas se tiene en esa capital, por lo que descartó -de momento- un desplazamiento al estado de Sonora. El propio presidente Gustavo Petro les pidió a las autoridades mexicanas colaboración para hallar a los connacionales a salvo y así puedan retornar al país.



Según medios locales, B-King, de 31 años y expareja de la DJ colombiana Marcela Reyes, está desaparecido desde el 16 de septiembre, cuando participaba en una gira de conciertos en México.

Publicidad

Reyes pidió a través de Instagram que sus seguidores colaboren con la búsqueda de su expareja, intérprete de canciones como 'Destino', 'Qué rico besarnos', 'Made in Cali' y 'Me necesitas', e hizo un llamado tanto al presidente Petro como a la Cancillería colombiana para que actúen en el caso.



Lo que dijo Marcela Reyes de B-King

A través de sus redes sociales, la popular DJ habló sobre la difícil situación que viven los allegados de Bayron Sánchez por su desaparición. “Me siento profundamente triste y con el corazón roto”, señaló sobre lo que está aconteciendo. Rechazó, entre otras cosas, las acusaciones que ha recibido, las cuales mencionó que son falsas y que “desvían la atención de lo verdaderamente importante, la vida de Bayron y su pronta aparición”.

En su reflexión, dijo que hay “una madre completamente destrozada, que no sabe nada de su hijo y que clama por ayuda”. También habló de lo que pasó en su relación con Bayron y que, como cualquier ser humano, “tuvimos errores, reacciones impulsivas y momentos difíciles, como muchos también los han tenido”.

Publicidad

La relación de la pareja duró cerca de siete años y se casaron por lo civil. Reyes insistió en que se pongan en los zapatos de su familia, que está viviendo una pesadilla. “También les pido que se pongan en los míos porque estos han sido, sin duda, de los días más grises y dolorosos de mi vida”, anotó. Finalmente, señaló que su único deseo es que Bayron aparezca, que esté bien y que pueda volver con su madre. “Eso es lo único que importa”, puntualizó.

NOTICIAS CARACOL