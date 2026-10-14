María Claudia Tarazona dice que la orden de asesinar a Miguel Uribe Turbay "salió del Congreso"

En entrevista exclusiva con Noticias Caracol, la abogada María Claudia Tarazona afirmó que le llegó información de que "la orden de asesinar a Miguel Uribe Turbay salió del Congreso". Y dijo que un congresista del partido Comunes, que surgió del acuerdo de paz con las extintas Farc y agrupaba a excombatientes de esa guerrilla, estaría involucrado en el magnicidio del senador y precandidato presidencial. Sin embargo, Tarazona señaló que serán las autoridades competentes las encargadas de confirmar o negar esa versión.
"La orden del magnicidio de Miguel salió del Congreso de la República": María Claudia Tarazona sobre línea de investigación en crimen de Miguel Uribe Turbay.— Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) October 14, 2026
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