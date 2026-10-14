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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / María Claudia Tarazona dice que la orden de asesinar a Miguel Uribe Turbay "salió del Congreso"

María Claudia Tarazona dice que la orden de asesinar a Miguel Uribe Turbay "salió del Congreso"

En entrevista con Noticias Caracol, la viuda del senador y precandidato presidencial asesinado afirmó que un congresista del partido Comunes estaría involucrado en el magnicidio, aunque enfatizó en que las autoridades competentes deben confirmar o negar esa versión.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 14 de oct, 2026
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Miguel Uribe Turbay y María Claudia Tarazona.
Miguel Uribe Turbay y María Claudia Tarazona.
Afp y Noticias Caracol

En entrevista exclusiva con Noticias Caracol, la abogada María Claudia Tarazona afirmó que le llegó información de que "la orden de asesinar a Miguel Uribe Turbay salió del Congreso". Y dijo que un congresista del partido Comunes, que surgió del acuerdo de paz con las extintas Farc y agrupaba a excombatientes de esa guerrilla, estaría involucrado en el magnicidio del senador y precandidato presidencial. Sin embargo, Tarazona señaló que serán las autoridades competentes las encargadas de confirmar o negar esa versión.

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Miguel Uribe Turbay

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