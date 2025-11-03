En vivo
VIDEO | Reportan fuerte explosión de carro bomba cerca de estación policial de Suárez, Cauca

Las autoridades se encuentran atendiendo lo sucedido. Por ahora no se reportan personas heridas ni fallecidas, aunque diferentes entidades se han pronunciado al respecto.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 3 de nov, 2025
Carro bomba suárez Cauca
Los hechos se registraron en la madrugada de este lunes festivo 3 de noviembre. -
Foto: redes sociales

