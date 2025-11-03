VIDEO | Reportan fuerte explosión de carro bomba cerca de estación policial de Suárez, Cauca

En la madrugada de este lunes 3 de noviembre, los habitantes del municipio de Suárez, Cauca, quedaron sin sueño tras el fuerte estruendo producido por la detonación de un carro bomba en cercanías de la estación de Policía del municipio. Los hechos se habrían registrado hacia las 2 de la mañana, aunque afortunadamente no han dejado personas fallecidas o heridas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El gobernador del departamento, Octavio Guzmán, se pronunció al respecto y condenó los hechos, que pese a que no fueron fatales sí dejaron una grave afectación en diferentes locales comerciales y viviendas. Asimismo, el mandatario departamental hizo un llamado al fortalecimiento estatal en el departamento para garantizar mayor seguridad en el territorio.

"Una vez más, la guerra pretende arrebatarle la tranquilidad a nuestras comunidades, ¡hoy en Suárez! Rechazamos de manera contundente el atentado perpetrado contra la estación de Policía en el Cauca. La violencia no puede ser el lenguaje de quienes buscan el poder desde el miedo. Se necesita fortalecer presencia integral del Estado en el departamento, con más garantías de seguridad. El Cauca merece vivir en paz, con esperanza y sin miedo", escribió Guzmán desde su cuenta de X.



#Atención Esta madrugada se registró otro atentado contra la fuerza pública en el departamento del Cauca.



Un carro bomba fue activado cerca a la estación de Policía del municipio de Suárez, no se reportan heridos. #VocesySonidos pic.twitter.com/mjx6J5lJVa — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) November 3, 2025

Publicidad

Por su parte, el procurador general de la Nación, Gregorio Elijach, también se pronunció desde la cuenta oficial de la entidad, rechazando los actos y haciendo un llamado a la celeridad en las investigaciones. "El Procurador General, Gregorio Eljach, rechaza atentado con carro bomba en Suárez (Cauca), insta a las autoridades a actuar con celeridad en las investigaciones frente a este hecho criminal y hace un llamado para que se garantice la protección de la ciudadanía. Así mismo, expresa su solidaridad con las víctimas de este repudiable acto.", se lee en el pronunciamiento.

Si bien por el momento se desconoce de forma oficial quiénes estarían detrás de tal atentado, debe tenerse en cuenta que esta zona se ha convertido en un punto de conflicto entre las fuerzas armadas y disidencias de las Farc. El alcalde de la ciudad también se pronunció y posteriormente tuvo que irse del municipio por seguridad. "Expresamos nuestra solidaridad con todas las familias suareñas que sufren las consecuencias de estos hechos y reiteramos nuestro llamado al respeto por el Derecho Internacional Humanitario, así como a la protección de la vida y la integridad de la población civil. Suárez no merece la violencia. Hoy más que nunca, clamamos por la paz y la unión de nuestra comunidad", se lee en el pronunciamiento.

Publicidad

El hecho continúa siendo materia de investigación. Medios locales apuntan a que, preliminarmente, se estima que cerca de 30 edificaciones, entre viviendas y comercios, se encuentran con afectaciones por dicha detonación.

Noticia en desarrollo...