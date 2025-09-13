En vivo
COLOMBIA  / Masacre en Mesitas del Colegio: hipótesis de ajuste de cuentas y robo marcan la investigación

Masacre en Mesitas del Colegio: hipótesis de ajuste de cuentas y robo marcan la investigación

Tres muertos y tres heridos dejó el ataque en una finca de Cundinamarca. Las autoridades siguen pistas sobre redes criminales y posibles venganzas entre bandas.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: septiembre 13, 2025 10:12 a. m.
Masacre en Mesitas del Colegio: cámaras, antecedentes y nuevas pistas
