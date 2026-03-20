¿Por qué anularon elección de Cielo Rusinque en SIC y qué dijo el presidente Petro?

El Consejo de Estado tumbó el nombramiento de la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque. Según el ente, la funcionaria no cumplía con los requisitos con relación a sus estudios y que no se habría desempeñado en las áreas del conocimiento específico como lo es el tema de la libre competencia, entre otros.

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La demanda contra el nombramiento de Rusinque señala que en la hoja de vida no se evidencia experiencia en competencia, protección al consumidor, protección de datos ni propiedad industrial, materias propias de la superintendencia que dirigía. Asimismo, se destaca que, conforme al artículo 2.2.34.1.2 del Decreto 1083 de 2015, quienes aspiren a los cargos de Superintendente de Industria y Comercio, Superintendente Financiero y Superintendente de Sociedades deben acreditar determinadas calidades.

Y sostienen que Rusinque no reúne las calidades exigidas para ejercer el cargo de superintendente de Industria y Comercio, al no contar con un posgrado en áreas afines a sus funciones ni con la experiencia relacionada.



Tras estudiar es demanda, el Consejo de Estado precisó que aunque se trata de un empleo de libre nombramiento y remoción, esto no exime del cumplimiento estricto de las calidades previstas en la ley, en particular las establecidas en el artículo 2.2.34.1.2 del Decreto 1083 de 2015. “Al analizar el caso, la Sección Quinta determinó que la designada no cumplía con el requisito de formación académica, que exige contar con un título de posgrado en áreas afines a las funciones del cargo”, detallaron.



¿Qué dijo el presidente Petro?

A propósito de la decisión del Consejo de Estado, el presidente Gustavo Petro – durante la madrugada de este viernes- manifestó que el fallo contra Cielo Rusinque “no solo insulta las instituciones académicas más legitimas del mundo, sino que se da para que la Superintendencia de Industria y Comercio no sea independientes de los vigilados poderosos”.



De acuerdo con Petro, “se trata de debilitar mi gobierno a como dé lugar”. Y puntualizó que “no importa décadas de estudio comprobado y experiencia como profesora de la Universidad Externado de Colombia”.

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En otro punto, el Consejo de Estado advirtió que uno de los títulos aportados correspondía a un “título propio” obtenido en el exterior, cuya equivalencia en el sistema colombiano no permitía establecer, con certeza, que correspondiera al nivel de maestría requerido. El organismo también concluyó que el máster en Ciencia Política obtenido en Francia no tenía afinidad específica con las funciones técnicas de la Superintendencia de Industria y Comercio, relacionadas con temas como competencia, protección al consumidor, propiedad industrial o protección de datos.

Petro añadió que el Consejo de Estado como institución nació en Francia, “pero el Consejo de Estado de Colombia considera que no son creíbles los títulos obtenidos en las más prestigiosas universidades de Francia”.

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