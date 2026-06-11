Menor habría sido víctima de abuso sexual por cuatro años: su mamá y padrastro fueron capturados

Un nuevo y lamentable caso de agresión sexual contra un menor de edad vuelve a conocerse en el departamento de Cundinamarca. Esta vez los hechos ocurrieron en el municipio de Caparrapí, donde fueron capturados el padrastro y la madre de la joven que habría sido víctima de estos abusos para ser procesados por la justicia. El Departamento de Policía de Cundinamarca dio detalles sobre este indignante caso que atenta contra los derechos de niños, niñas y adolescentes.

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Según la investigación emprendida por las autoridades judiciales, la menor habría sido víctima de abusos sexuales, que ocurrían de manera reiterada, entre los años 2022 y enero de 2026. En el marco de las indagaciones, se pudieron recolectar elementos materiales probatorios que condujeron a la identificación de los presuntos responsables. Con esto, se pudo materializar la orden de captura contra cada uno. En coordinación con la Fiscalía General de la Nación, uniformados de la Policía Nacional efectuaron dichas órdenes en Caparrapí.



¿Quiénes son los capturados?

Uno de los detenidos fue identificado como el padrastro de la menor de edad, quien ahora es señalado como el presunto responsable de las agresiones sexuales. La otra capturada fue identificada como la mamá de la víctima, quien al parecer tuvo conocimiento de la situación que vivía su hija, pero no informó de manera oportuna a las autoridades competentes.



Una vez estuvieron en manos de la Policía, fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales. Posteriormente, fueron presentados ante un juez de control de garantía. En audiencia se le imputó los delitos de acceso carnal violento y actos sexuales violentos.



De acuerdo con el Código Penal, la persona que comete acceso carnal violento puede incurrir en una pena de 12 a 20 años de prisión. Por otra parte, la persona que realice en otra un acto sexual diverso al acceso carnal mediante violencia puede incurrir desde 8 a 16 años de prisión.

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La Policía Nacional reiteró su compromiso con la protección de los niños, niñas y adolescentes, e invita a la ciudadanía a denunciar de manera oportuna cualquier hecho que ponga en riesgo su integridad y sus derechos.

¿Cómo denunciar si es víctima o conoce a alguien que fue víctima de violencia sexual?

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En caso de tener conocimiento o ser víctima de delitos de índole sexual, puede presentar la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, donde debe narrar los hechos de forma clara y breve los comportamientos que constituyan el delito. Para hacerlo no hay necesidad de tener a una abogado, mucho menos tiene costo.

Si no puede ir directamente a la Fiscalía, puede acudir al cuadrante de policía más cercano, donde le orientarán sobre los pasos que debe seguir. De igual forma, puede llegar a las Salas de Atención al Usuario (SAU), las Unidades de Reacción Inmediata (URI) y las Casas de Justicia o a un centro médico para recibir inmediatamente atención, mientras que el personal reporta el hecho a las autoridades.

María Paula Rodríguez Rozo

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