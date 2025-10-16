En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
EE. UU.-VENEZUELA
BABY DEMONI
LUIS ALBERTO RENDÓN
PASAPORTES COLOMBIA
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Mensaje de cumpleaños para Tatiana Hernández, desaparecida en Cartagena: "No vamos a desfallecer"

Mensaje de cumpleaños para Tatiana Hernández, desaparecida en Cartagena: "No vamos a desfallecer"

Además de los papás de Tatiana, sus amigos y allegados se manifestaron a través de un video celebrando la vida de la joven y exigiendo su pronto regreso.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 16 de oct, 2025
Comparta en:
Tatiana Hernández, joven desaparecida en Cartagena
Tatiana Hernández desapareció el 13 de abril de 2025 -
Noticias Caracol

Publicidad

Publicidad

Publicidad