Mensaje de cumpleaños para Tatiana Hernández, desaparecida en Cartagena: "No vamos a desfallecer"

Este 16 de octubre no fue un día cualquiera para la familia Hernández Díaz. Tatiana Hernández, la joven médica desaparecida en Cartagena, cumplió 24 años. Pero en lugar de una celebración, sus padres enviaron un mensaje lleno de fe, dolor y esperanza.

“El 16 de octubre de 2025 es una fecha especial, es el cumpleaños número 24 de nuestra hija Tatiana Alejandra Hernández Díaz”, dijo Lucy Díaz, mamá de Tatiana. Desde hace seis meses, la familia vive una pesadilla que comenzó el Domingo de Ramos, el 13 de abril, cuando Tatiana fue vista por última vez en los espolones por la avenida Santander contemplando el atardecer frente al mar Caribe. Una cámara de celular captó ese instante, el último registro de la joven antes de desaparecer.

Tatiana realizaba sus prácticas médicas en el Hospital Naval de Cartagena y estaba a punto de regresar a Bogotá. Aquella tarde, decidió salir a caminar para despejarse. Desde entonces, no se ha sabido nada de ella. Sus pertenencias fueron encontradas en el lugar, pero no hubo más rastros. Las cámaras de seguridad del sector no funcionaban, lo que ha dificultado el avance de la investigación.



“Mi gatica, no pudimos celebrar este cumpleaños como lo hemos venido haciendo normalmente cada año, pero vendrán muchos cumpleaños más. Sabemos que estás con nuestro Señor Jesucristo y la Virgen María y San Miguel Arcángel cuidándote. Ellos van a ver el momento y lugar en el que puedas salir de ese sitio donde te tienen retenida y así regresarás a casa sana y salva para seguir compartiendo muchas festividades más con toda tu familia”, manifestó Carlos Hernández, papá de Tatiana.

La familia ha denunciado extorsiones, amenazas y falsas pistas. Han recibido llamadas en las que les exigen hasta 30 millones de pesos por la supuesta liberación de Tatiana, sin que se haya entregado ninguna prueba de vida. Incluso, Lucy Díaz ha tenido que abandonar Cartagena por seguridad, aunque se niega a alejarse del caso.



El abogado de la familia sostuvo que se trata de una desaparición forzada. A pesar de los llamados para trasladar la investigación a Bogotá, la Fiscalía decidió mantenerla en Cartagena, argumentando que hacerlo implicaría empezar de cero. No obstante, el proceso está bajo supervisión desde la capital.



"Tenías muchos lobos vestidos de oveja a tu alrededor": mamá de Tatiana Hernández

“Mi amor, Tatianita, pídeles el favor humildemente a las personas que te tienen, que así como se tomaron el trabajo de programar tu salida del lugar de los espolones, donde te encontrabas aquel 13 de abril, Domingo de Ramos, viendo el atardecer, ellos voluntariamente te pueden dar la salida para que vuelvas a la libertad. Ellos son padres, son hijos, hermanos, tienen familia y creo que ya están viendo el momento para que vuelvas a la libertad. Lo único que quiero que sepas es que tenías muchos lobos vestidos de oveja a tu alrededor. A los medios de comunicación le damos las gracias porque no nos han dejado apagar esta noticia, porque no vamos a desfallecer hasta encontrar a Tatiana Alejandra Hernández Díaz y gracias por estar siempre con nosotros en estas fechas tan especiales”, puntualizó su mamá.

Además de sus padres, sus amigos también enviaron mensajes de cumpleaños a Tatiana Hernández. "Hoy cumpleaños la persona que más amo en el mundo y espero que este mensaje pueda llegar a ella de alguna forma u otra. Tata es la persona más maravillosa que conozco, la persona más simpática, la persona más alegre que realmente alegra la vida de los demás. Espero que sean 24 razones como estos 24 años que cumples para poder volverla a ver, para poder reencontrarnos. Feliz cumpleaños, mi tata hermosa. Espero que te encuentres muy bien donde quiera que estés. Te mando un abrazo gigante. Ya quiero verte, quiero abrazarte, quiero que sigamos viendo juntos, saliendo y haciendo un montón de cosas que te gustan. Te quiero mucho y vuelve pronto", dijo una de sus amigas.

La búsqueda continúa y ,aunque el dolor crece con cada día que pasa, la fe de sus padres permanece intacta.

