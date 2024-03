Milagro en el páramo de Berlín: así crecen los frailejones afectados por incendios forestales

Nuevas imágenes muestran cómo el valle de cientos de frailejones que se había quemado por completo, tras un incendio en la vereda Ucatá, en el Páramo de Berlín, en Santander, se están recuperando.



Las imágenes dejan en evidencia cómo la naturaleza se abre paso en medio de las cenizas.

“Lo que se denominó como el valle de la muerte hoy podemos decir que es el lugar donde florece la vida, que es el lugar donde hoy en día emerge para demostrarnos a todos la capacidad de resiliencia que tiene tanto el ecosistema de páramo y especialmente la especie del frailejón”, afirmó Javier Leal, ingeniero forestal del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga.

Esta rápida recuperación, según los expertos, se da porque el frailejón no se afectó en su totalidad. “Pudimos observar que en menos de dos meses los frailejones empezaron a recuperar sus condiciones naturales, están emergiendo las flores, los botones florales”.

Habitantes del páramo que vieron la destrucción de este valle celebran el nuevo panorama.

Publicidad

"Ahorita en un mes, porque fue hace un mes y ya están todos florecidos, ya tienen muchas hojitas, entonces quiere decir que esa mata es muy agradecida", indicó María Villamizar, habitante del sector.

El acueducto prepara un plan para repoblar de frailejones las zonas que no se han recuperado, buscan que se puedan establecer “en áreas cercanas en donde vemos que no se ha propagado o que por las condiciones del terreno no se ha restablecido y lo que hacemos es establecerlo allí como enriquecer el área y garantizar que las áreas de Páramo se sigan recuperando”, subrayó el funcionario del acueducto.

Publicidad

Cabe destacar que, dentro de la estrategia de recuperación y cuidado, las autoridades definieron restringir el ingreso de visitantes para preservar esta zona.