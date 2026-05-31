Ministerio de Defensa entrega balance tras elecciones presidenciales: “La alerta se eleva aun más”

Tras el cierre de los puestos de votación en Colombia, el Ministerio de Defensa —en cabeza del ministro Pedro Arnulfo Sánchez— dio un balance acompañado de cifras y advertencias para la población civil.

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En primer lugar, el ministro Sánchez señaló que después de estos comicios, “la alerta se eleva aún más” y explicó que esto se podría atribuir a la intención que podrían tener algunos grupos armados ilegales de demostrar que “fue gracias a ellos que hubo esa tranquilidad aquí en Colombia”. En esa línea de posibles riesgos, advirtió que el ánimo de algunos simpatizantes radicales que podrían estar de acuerdo con los resultados en las urnas también sería un factor que suma a esta alerta.

Desde la entidad se hizo un llamado a toda la población civil para mantener la calma ante cualquier intento de amenaza terrorista o alteración al orden público. “Ya no se puede cambiar lo que ya se depositó en cada una de las urnas”, declaró.



Cabe decir que, después de los resultados arrojados en el preconteo, los candidatos Abelardo de La Espriella e Iván Cepeda irán a la segunda vuelta presidencial, que se definirá el próximo domingo 21 de junio; tres semanas después de la primera vuelta.



De acuerdo con un informe de la Policía Nacional, hay un balance positivo en seguridad y democracia. Durante todo el día no se registraron eventos de alteración al orden público. En total hubo ocho capturas por delitos electorales (seis en flagrancia con afectación al certamen), un total de 84 capturas relacionadas con delitos sexuales y 37 comparendos por comportamientos que afectaron la convivencia durante la jornada.



Por otro lado, la línea 157 de anticorrupción recibió 31 llamadas verificadas que alertaron sobre delitos electorales. El sistema URIEL recibió 804 quejas en total. El ministro de Defensa hizo un llamado general para que sigan denunciando en esta línea de atención.

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María Paula Rodríguez Rozo

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